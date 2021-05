Kane na izhodnih vratih: klubu naj bi že povedal, da želi oditi

Harry Kane bo očitno eno največjih imen poletnega prestopnega roka, potem ko naj bi na sestanku s predsednikom Danielom Levyjem ikonični napadalec "spursov" dejal, da si želi oditi. Kot je poročal ESPN,je želja kapetana angleške reprezentance, ki ga seveda poleti čaka tudi prestavljeno evropsko prvenstvo, ostati na Otoku.

Pri njegovih zastopnikih naj bi se oglasili Manchester City, Chelsea in Manchester United, ki ga najdlje povezujejo z idolom Tottenhamovih navijačev, a bodo morali vsi omenjeni seči globoko v žep. Po prvih ocenah Levy, ki slovi kot izjemno trd pogajalec, Kana ni pripravljen prodati za manj kot 150 milijonov funtov (174,7 milijona evrov).

Kane je v tej sezoni večkrat javno namignil, da ni zadovoljen zaradi zaostanka svojih delodajalcev za najboljšimi v boju za največje lovorike. Tottenham je imel sicer letos eno najlepših priložnosti zadnjih let, a je v finalu ligaškega pokala kmalu po odstavitvi trenerja Joseja Mourinhaizgubil proti Manchester Cityju (0:1). Kane je s "spursi" leta 2019 igral tudi zgodovinski finale Lige prvakov, v katerem je bil z 2:0 na madridskem stadionu Wanda Metropolitano boljši Liverpool.

Liga prvakov zelo daleč stran

Londonski zvezdnik je v vrstah kluba svojega otroštva postal eden najboljših strelcev Premier League vseh časov, na 243 tekmah je dosegel kar 165 golov in je trenutno že na sedmem mestu večne lestvice. Tottenham sicer še vedno ni izgubil vseh možnosti za preboj v naslednjo sezono Lige prvakov, a ga v igri ohranja le še teorija, medtem ko moštvo vodi začasni trener in nekdanji Kanov soigralec Ryan Mason. V tej sezoni sta pri več zadetkih kot Kane (35/22 golov in 13 podaj) sodelovala zgolj Bayernov poljski zvezdnik Robert Lewandowski (40) in legenda Barcelone Lionel Messi(39).

ESPNdodaja, da Kane ni uradno vložil zahteve za prestop, ki ga bo v vsakem primeru zelo težko izvesti, glede na to, da ima podpisano še triletno pogodbo, ki mu na teden prinaša več kot 232.000 evrov. Četudi bi njegov prestop verjetno postal eden največjih v nogometni zgodovini, Levy ne želi izgubiti svojega zvezdnika, so še zapisali, medtem ko neimenovani viri trdijo, da Kane upa na hiter dogovor pred junijskim začetkom Eura 2020. Lani so se sicer pojavljale govorice, da ga je Levy v zadnjem hipu prepričal, da naj ostane še eno sezono, in mu obljubil, da mu prihodnje poletje, torej leta 2021, ne bo postavljal previsokih ovir v iskanju novega delodajalca.

"Naša osredotočenost je usmerjena v čim boljši zaključek sezone. Na to bi se morali osredotočiti vsi,"je za ESPNpovedal klubski predstavnik za stike z javnostjo. Pri klubu si seveda tudi želijo, da bi v primeru prestopa Kane odšel z Otoka, a glavnina ponudb bo prišla ravno z naslova največjih domačih rivalov, so prepričani pri ESPN.

Kaj bodo povedali navijači?

Napadalca povsem odkrito išče Chelsea, glede na to, da se zanimajo tudi za zvezdnika Borussie Dortmund Erlinga Haalanda, ki bi jih stal vsaj toliko, pa očitno denar ni težava. Zaradi nekaj prejšnjih prestopov naj bi imel Levy precej napet odnos s tekmeci iz zahodnega Londona, kar naj bi v morebitnih pogajanjih za Kana v prednosti ohranjalo manchestrska rivala United in City. Slednji se bo po slovesu legendarnega Sergia Agüeraprav tako gotovo krepil na tem položaju.

Navijači Tottenhama so sicer že glasno protestirali proti lastnikom (ENIC) in Levyju zaradi sodelovanja pri pobudi za ustanovitev evropske Superlige, Tottenham pa je bil tudi med klubi, ki so od začetka pandemije do sprejetja nekaj blažilnih ukrepov nameravali odpustiti največ zaposlenih. Vse kaže na to, da se obeta zelo vroča zadnja domača tekma sezone, ko v London prihaja Aston Villa, saj bo na tribunah lahko do 10.000 navijačev, ki bodo verjetno pred TV-kamerami povedali (in zapeli) marsikaj, tudi na račun prvega zvezdnika kluba.