Otoški mediji kritizirajo Southgata zaradi izbire izvajalcev enajstmetrovk

Evropsko nogometno prvenstvo je končano, po izvajanju 11-metrovk so bili sredi Londona srečnejši Italijani. Angležem tako znova ni uspelo nogometa pripeljati "domov", tokrat so klonili na zadnji stopnici. Vseeno pa tako v ekipi kot v državi kljub porazu vlada ponos. Anglija je na domačem Wembleyju pričakovala veliko slavje in prvo evropsko krono, a so bili po strelih z bele točke srečnejši Italiji, ki so po letu 1968 prišli do drugega naslova evropskih prvakov ... Medtem otoški mediji kritizirajo selektorja Garetha Southgata zaradi izbire izvajalcev enajstmetrovk.

icon-expand Angleška javnost selektorju Garethu Southgatu zameri, da je pri streljanju enajstmetrovk v ogenj poslal najstnike. FOTO: AP

Angleži so bili do 67. minute v boljšem položaju, potem ko je že v drugi minuti za domače vodstvo zadel Luke Shaw. V 67. minuti je za izenačenje poskrbel Leonardo Bonucci, drugih golov pa do izvajanja serije najstrožjih kazni ni bilo.

Italijani so osvojili šele drugo lovoriko na evropskih prvenstvih, prvič so bili doslej prvaki leta 1968.

Potem ko je bilo po štirih serijah strelov z bele točke 3:2 za Italijo, je odgovornost petega strelca za Anglijo padla na ramena 19-letnega Bukaye Sake, ki pa ni prenesel pritiska. Gianluigi Donnarumma je njegov strel ubranil. Kljub temu na račun Sake ni zaslediti hudih kritik, prej angleški mediji pišejo, da je bila to drzna in presenetljiva poteza selektorja Garetha Southgata, ki je, odkar je leta 2016 prevzel angleško izbrano vrsto, Anglijo popeljal do polfinala SP 2018 in zdaj finala EP. "Najslabši občutek je, ko izgubiš po enajstmetrovkah. To ni bila naša noč, ampak imeli smo neverjeten turnir, zato moramo imeti dvignjene glave. Kot ekipa moramo biti izjemno ponosni na to, kar smo dosegli. Sam sem dal čisto vse od sebe, fantje so dali vse od sebe," je bil po koncu skrušen kapetan treh levov Harry Kane, ki je dodal, da jih bo ta poraz večno bolel. "Zelo sem strt in razočaran. Fantje so potolčeni. Čisto vse smo dali od sebe na igrišču. Želeli smo pripeljati to lovoriko domov. Italijani so cel turnir igrali odlično, mi pa nismo mogli 120 minut nadzirati tekme. Vseeno smo igrali dobro. Niso si ustvarili veliko priložnosti, pri zadetku so imeli veliko sreče, tam bi morali biti pogumnejši, ampak v nekaj primerih smo opravili odlično delo," pa je po koncu besede zbral branilec Harry Maguire.

Southgate je prav tako kljub porazu ponosen na svoje varovance: "Razočarani smo, ker so priložnosti za osvajanje lovorik redke. Ampak če se igralci ozrejo na to, kar so naredili, morajo biti zelo ponosni nase. Igralci so bili odlični, dali so vse od sebe. Naredili so več, kot je naredila katera koli angleška ekipa v zadnjih 50 letih." Ponos na nogometaše je na Twitterju izrazil tudi britanski premier Boris Johnson: "Končni rezultat evropskega prvenstva je bil srce parajoč, ampak Gareth Southgate in njegova angleška ekipa so igrali kot heroji. Narod je ponosen na njih in zaslužijo si veliko priznanje." Anglija, ki bo kljub porazu v finalu prejela pet milijonov evrov nagrade, tako ostaja pri enem velikem naslovu, leta 1966 so doma osvojili naslov svetovnih prvakov.

Tudi tokrat sicer na stadionu in ob njem ni šlo brez navijaških incidentov. Londonska policija je sporočila, da je v nedeljo v povezavi z incidenti, povezanimi s finalnim obračunom, aretirala 49 ljudi, poleg tega pa je poškodbe utrpelo kar 19 policistov. Se je pa policija zahvalila "na deset tisoče navijačem, ki so se vedli odgovorno."

icon-link Finale Eura Italija - Anglija FOTO: Sofascore.com