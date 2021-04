Kane napovedal slovo? 'Želim osvajati največje lovorike, kar pa nam zdaj ne uspeva'

Tottenhamov dragulj Harry Kane je spregovoril ob prejetju nagrade po sinočnji podelitvi 'London Football Awards', kjer je prejel nagrado za najboljšega igralca sezone Premier League. "Individualne nagrade so super, to so fantastični dosežki. To je ena izmed tistih situacij, ki je grenko-sladka. Raje bi osvajal ekipne lovorike kot to nagrado. Je, kar je. Ponosen sem na to, da sem osvojil to nagrado. To pomeni, da je za menoj dobra sezona na zelenici, tako da se moram le še naprej truditi in nadaljevati s tem, kar počnem," besede angleškega napadalca prenaša Evening Standard.