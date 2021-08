Kane ne trenira in zahteva prestop, Levy zavrača dogovor

Med poletjem naj bi Levy zavrnil ponudbo kluba iz Manchestra, vredno 100 milijonov funtov (okoli 117 milijonov evrov). Londonski klub se uradno ni odzval na "protest" 28-letnika, ampak angleški viri poročajo, da je njegovo obnašanje vodilne v klubu razočaralo. Sky Sports poroča, da se Kane ne namerava udeležiti treningov prvega moštva v tem tednu. Tottenham pričakuje napadalčevo udeležbo na treningih od vikenda naprej in Kanu grozi s finančnimi kaznimi.

Po koncu prejšnje sezone so na Otoku poročali, da si Harry Kane po 17 letih želi zapustiti London in zaigrati v barvah Manchester Cityja. Po navedbah angleških medijev naj bi Anglež, ki je član londonskega kluba že od enajstega leta, trdil, da sta se s predsednikom kluba Danielom Levyjem ob podpisu njegove aktualne pogodbe dogovorila, da bo klub lahko zapustil, če zanj prejmejo primerno odškodnino.

Po stopinjah Luke Modrića in Garetha Bala

V Tottenhamu se s protestom igralca, ki želi zapustiti klub, ne soočajo prvič. Pred njim je v želji, da bi se pridružil rivalu Chelseaju, podobno kot Harry Kane storil tudi Luka Modrić. "Predsednika sem spomnil na ustni dogovor, ki sva ga dosegla v Dubrovniku, ko sem se s Tottenhamom dogovoril za podaljšanje pogodbe," je takrat za Sportske novosti povedal Modrić. "Takrat sem imel odkrit klepet z Levyjem. Če bi prišel večji klub s konkretno ponudbo, bi o njej razmislili in se dogovorili za najboljšo rešitev za vse vpletene. Zdaj se Levy ne želi pogovarjati z mano in rekel je, da ne morem zapustiti Spursov. Zagrozil mi je, da bom moral sedeti na klopi ali na tribuni, če ne sprejmem stališča kluba," je takrat povedal Hrvat, ki je šele leto pozneje zapustil London in okrepil Real Madrid.