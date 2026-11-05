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Nogomet

Kane podaljšal z Bayernom: Rad imam klub, navijače in mesto

München, 05. 11. 2026 10.53 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Harry Kane

Angleški nogometni zvezdnik Harry Kane je podaljšal pogodbo z Bayern Münchnom do julija 2029. 33-letni napadalec, ki je pred desetimi dnevi osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, je bil doslej z nemškim prvakom vezan do naslednjega poletja.

Harry Kane
Harry Kane
FOTO: Profimedia

Harry Kane se je po desetletju pri Tottenhamu v München preselil pred dobrimi tremi leti in se po pričakovanjih hitro uveljavil kot eden ključnih igralcev bavarskega velikana. Za klub je doslej odigral 161 tekem in dosegel kar 156 golov. "V Bayernu se počutim kot doma. Rad imam klub, navijače in mesto. Imamo odlično ekipo in odličnega trenerja. Zelo sem ponosen, da sem del tega kluba. Moja družina je tukaj zelo srečna, želel sem ostati, veselim se prihodnosti in s tem velikim klubom želim osvojiti še veliko lovorik," je ob podaljšanju pogodbe povedal Kane.

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Angleški kapetan je tudi najboljši strelec v zgodovini reprezentance, za katero je dosegel 91 golov na 125 tekmah. Oktobra je izenačil angleški rekord po številu nastopov, ki ga je doslej sam držal Peter Shilton. Z novo pogodbo bo v Münchnu ostal najmanj do konca sezone 2028/29, torej tudi v obdobju evropskega prvenstva leta 2028, ki ga bodo gostile Anglija, Škotska, Wales, Severna Irska in Irska.

Kane je z 213 goli za Tottenham drugi najboljši strelec v zgodovini angleškega prvenstva, pred njim je le vodilni strelec Alan Shearer, ki jih je dosegel 260. Podaljšanje pogodbe z Bayernom do leta 2029 tako zmanjšuje možnosti, da bi se vrnil na Otok in poskušal izboljšati Shearerjev rekord. Ob izteku pogodbe bo namreč star skoraj 36 let.

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zmerni pesimist
05. 11. 2026 11.25
Ja kam pa če drugam it
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