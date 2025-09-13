Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Kane s klasičnim 'hat-trickom' potopil še nebogljeni Hamburg

München, 13. 09. 2025 22.40 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
3

Nogometaši Bayerna so v zadnji sobotni tekmi 3. kroga nemške lige premagali Hamburg s 5:0 in se vrnili na vrh lestvice, kjer imajo kot edina ekipa v ligi po treh krogih stoodstoten izkupiček. Za njimi sta na drugem in tretjem mestu s po sedmimi Borussia Dortmund in Köln.

Bayern se je meril s povratnikom v prvi ligi Hamburgom, to je bil prvi obračun teh ekip po letu 2018. Prvaki niso dovolili presenečenja, že v prvih devetih minutah je bilo po golih Serga Gnabryja in Aleksandra Pavlovića 2:0, po 29 pa še po dveh Harryja Kana in Lusia Diaza že 4:0. V drugem delu so gostitelji močno spustili ritem, Kane je postavil končnih 5:0, HSV pa še čaka na prvi gol v prvi prvoligaški sezoni po sedemletnem bivanju v drugi ligi.

Köln, še en povratnik iz druge lige, ki pa je sezono odlično začel, je bil danes dvakrat na robu prvega poraza v sezoni. V Wolfsburgu je zaostajal do sodnikovega dodatka, ko je izenačil Isak Johannesson. A so domači v deveti minuti dodatka prek Maximiliana Arnolda še enkrat povedli, Köln pa je nato v zadnji akciji na tekmi v 14. minuti dodatka (tekma, na kateri so domači proslavili 80 let kluba, se je zaradi treh prekinitev močno zavlekla) pa je Jakub Kaminski postavil končnih 3:3.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leipzig je z zadetkom Johana Bakayoka premagal Mainz, prve minute v novi sezoni je dočakal slovenski nogometaš Kevin Kampl. Na prvih dveh tekmah Leipziga v sezoni 2025/26 ga ni bilo v postavi, tokrat je v igro vstopil za sodnikov dodatek.

Borussia Dortmund je do sedme točke prišla z zmago z 2:0 proti Heidenheimu. Izgubil pa je pokalni prvak Stuttgart, ki ga je s 3:1 premagal Freiburg. Bayer Leverkusen je v petek dosegel prvo zmago s 3:1 proti Eintrachtu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemško prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Heidenheim - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)

Union Berlin - Hoffenheim 2:4 (0:2)

Mainz - Leipzig 0:1 (0:1)
(Kevin Kampl je za Leipzig igral od 90. minute).

Freiburg - Stuttgart 3:1 (0:1)

Wolfsburg - Köln 3:3 (1:1)

Bayern München - Hamburg 5:0 (4:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet bundesliga bayern munchen hamburg borussia dortmund
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
14. 09. 2025 16.13
+2
A to je tisti kane ki ima v celotni karieri manj golov od ronalda po 30letu...
ODGOVORI
2 0
RUBEŽ
14. 09. 2025 13.11
-1
Lepo, brez problema. Zdaj pa nas čaka Chelsea. Vse do sedaj samo ogrevanje.
ODGOVORI
0 1
lasportiva
14. 09. 2025 09.14
+1
"Kane s klasičnim 'hat-trickom' potopil še nebogljeni Hamburg"... Je to nova definicija hat-tricka, gol iz igre in penala je klasični hat-trick, sam prašam.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256