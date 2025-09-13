Kane s klasičnim 'hat-trickom' potopil še nebogljeni Hamburg

Bayern se je meril s povratnikom v prvi ligi Hamburgom, to je bil prvi obračun teh ekip po letu 2018. Prvaki niso dovolili presenečenja, že v prvih devetih minutah je bilo po golih Serga Gnabryja in Aleksandra Pavlovića 2:0, po 29 pa še po dveh Harryja Kana in Lusia Diaza že 4:0. V drugem delu so gostitelji močno spustili ritem, Kane je postavil končnih 5:0, HSV pa še čaka na prvi gol v prvi prvoligaški sezoni po sedemletnem bivanju v drugi ligi.

Köln, še en povratnik iz druge lige, ki pa je sezono odlično začel, je bil danes dvakrat na robu prvega poraza v sezoni. V Wolfsburgu je zaostajal do sodnikovega dodatka, ko je izenačil Isak Johannesson. A so domači v deveti minuti dodatka prek Maximiliana Arnolda še enkrat povedli, Köln pa je nato v zadnji akciji na tekmi v 14. minuti dodatka (tekma, na kateri so domači proslavili 80 let kluba, se je zaradi treh prekinitev močno zavlekla) pa je Jakub Kaminski postavil končnih 3:3.