Kane s klasičnim 'hat-trickom' potopil še nebogljeni Hamburg

Bayern se je meril s povratnikom v prvi ligi Hamburgom, to je bil prvi obračun teh ekip po letu 2018. Prvaki niso dovolili presenečenja, že v prvih devetih minutah je bilo po golih Serga Gnabryja in Aleksandra Pavlovića 2:0, po 29 pa še po dveh Harryja Kana in Lusia Diaza že 4:0. V drugem delu so gostitelji močno spustili ritem, Kane je postavil končnih 5:0, HSV pa še čaka na prvi gol v prvi prvoligaški sezoni po sedemletnem bivanju v drugi ligi.
Köln, še en povratnik iz druge lige, ki pa je sezono odlično začel, je bil danes dvakrat na robu prvega poraza v sezoni. V Wolfsburgu je zaostajal do sodnikovega dodatka, ko je izenačil Isak Johannesson. A so domači v deveti minuti dodatka prek Maximiliana Arnolda še enkrat povedli, Köln pa je nato v zadnji akciji na tekmi v 14. minuti dodatka (tekma, na kateri so domači proslavili 80 let kluba, se je zaradi treh prekinitev močno zavlekla) pa je Jakub Kaminski postavil končnih 3:3.
Leipzig je z zadetkom Johana Bakayoka premagal Mainz, prve minute v novi sezoni je dočakal slovenski nogometaš Kevin Kampl. Na prvih dveh tekmah Leipziga v sezoni 2025/26 ga ni bilo v postavi, tokrat je v igro vstopil za sodnikov dodatek.
Borussia Dortmund je do sedme točke prišla z zmago z 2:0 proti Heidenheimu. Izgubil pa je pokalni prvak Stuttgart, ki ga je s 3:1 premagal Freiburg. Bayer Leverkusen je v petek dosegel prvo zmago s 3:1 proti Eintrachtu.
Nemško prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Heidenheim - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Union Berlin - Hoffenheim 2:4 (0:2)
Mainz - Leipzig 0:1 (0:1)
(Kevin Kampl je za Leipzig igral od 90. minute).
Freiburg - Stuttgart 3:1 (0:1)
Wolfsburg - Köln 3:3 (1:1)
Bayern München - Hamburg 5:0 (4:0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.