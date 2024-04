Kane saniral poškodbo in bo nared za Arsenal

Nogometaši Bayerna so po reprezentančnem premoru že v fazi priprav na prihajajoče tekme z Borussijo iz Dortmunda, Heidenheimom in londonskim Arsenalom. Trenerja Thomasa Tuchela in bavarske navijače je razveselila novica, da se je treningom znova pridružil angleški zvezdnik Harry Kane, ki si je na tekmi z Darmstadtom poškodoval gleženj.