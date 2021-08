Kane spet trenira s Spursi, Abraham pa je osrečil Mourinha

Angleški napadalec Tammy Abraham je z italijanskim nogometnim prvoligašem Romo podpisal pogodbo do leta 2026, je objavil klub iz večnega mesta, kamor se 23-letnik seli iz londonskega Chelseaja. Po poročanju francoske tiskovne agencije je prestop vreden več kot 40 milijonov evrov, v kar niso vključeni bonusi, in je eden največjih v zgodovini Rome.

Za modre iz Stamford Bridgea je Abraham od leta 2016 dosegel 30 golov na 82 tekmah. V sezoni 2018/2019 se je izkazal kot posojen nogometaš in je za Aston Villo na 37 tekmah zabil 25 golov. Trener Rome je od maja Portugalec Jose Mourinho, ki je dvakrat vodil tudi moštvo Chelseaja, nazadnje med letoma 2013 in 2015. Eden od razlogov, da je Abraham odšel iz kluba, je tudi dejstvo, da je v klub prišel napadalec milanskega Interja Romelu Lukaku, Abraham pa naj bi celo zavrnil ponudbo Barcelone in se odločil za rimski klub.