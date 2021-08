Kane: To poletje ostajam v Tottenhamu

Z objavo je Kane vsaj začasno ustavil govorice, da bo londonski klub zapustil že letos in se preselil v Manchester k Cityju. Spomnimo, da je angleški napadalec poleti celo zavračal sodelovanje na treningih prvega moštva Tottenhama. Angleški mediji so tudi poročali, da je predsednik kluba iz Londona zavrnil Cityjevo ponudbo v vrednosti 117 milijonov evrov.

Kane se je na treninge svojega moštva vrnil in odigral 11 minut na tekmi Premier lige proti Wolverhamptonu. "Neverjetno je bilo videti sprejem navijačev Spursov v nedeljo in brati nekatera sporočila podpore, ki sem jih prejel čez teden," se je v zapisu na družabnem omrežju Twitter Kane zahvalil oboževalcem. Nato pa so sledile ključne besede, ki bodo najbrž pomirile strastne londonske navijače: "To poletje bom ostal v Tottenhamu in 100-odstotno bom osredotočen na to, da pomagam moštvu doseči uspehe."