Kane v 96. minuti Tottenhamu zagotovil točko, Tuchel in Conte kot dva petelina

Nogometaši Chelseaja in Tottenhama so odigrali zanimivo tekmo 2. kroga elitne angleške lige. Londonski derbi na stadionu Stamford Bridge se je končal z 2:2, spursi so izid z golom Harryja Kana izenačili v sodnikovem podaljšku. Zelo napeto je bilo tudi med obema trenerjema, Antoniom Contejem in Thomasom Tuchelom, saj se nista razšla prav prijaznem oziroma prijateljskem odnosu, oba sta jo odnesla z rdečima kartonoma.

icon-expand Thomas Tuchel in Antonio Conte FOTO: AP

Chelsea je na veselje svojih navijačev povedel v 19. minuti, v glavnih vlogah pa sta bila nova branilca. Marc Cucurella je podal iz kota z leve strani, Kalidou Koulibaly pa je z lepim "volejem" s približno 12 metrov zadel za 1:0. Čeprav je bil Chelsea še naprej boljši tekmec, pa so gosti izenačili v 68. minuti, ko je zadel Pierre-Emile Hoejbjerg. Domači so sicer protestirali zaradi predhodnega prekrška nad Kaijem Havertzom in tudi zaradi domnevnega prepovedanega položaja, a je ostalo pri 1:1.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V 77. minuti pa so domači znova povedli, ko je Reece James brez težav dokončal akcijo s strelom v kazenskem prostoru. Toda Tottenham, ki je v končnici pritisnil, je v 96. minuti znova izenačil, po kotu je z glavo zadel Harry Kane. Že tekmo se je iskrilo med obema trenerjema, domačim Thomasom Tuchelom in gostujočim Antionom Contejem. Oba sta zelo temperamentno proslavljala gole svojega moštva, že pred tem je bilo vse skupaj na meji incidenta, ob zadnjem rokovanju pa je prišlo do prerivanja, saj Tuchel nikakor ni hotel izpustiti Conteja. Prišlo je do prerivanja, na "pomoč" so priskočili tudi pomočniki in nastala je gneča. Situacija se je malce pomirila, sta bila pa oba trenerja, ko sta odhajala z igrišča vidno jezna. Obema je glavni sodnik pokazal rdeča kartona.

icon-link Chelsea - Tottenham FOTO: Sofascore.com

Na današnji prvi tekmi je Nottingham Forest z 1:0 premagal West Ham, edini strelec je bil Taiwo Awoniyi v 45. minuti, 20 minut pozneje pa je pri gostih Declan Rice zapravil enajstmetrovko.

V soboto je Aston Villa z 2:1 premagala Everton, Brighton & Hove Albion in Newcastle United sta igrala 0:0, Arsenal je s 4:2 ugnal Leicester City, Southampton in Leeds United sta se razšla z 2:2, Manchester City je s 4:0 odpravil Bournemouth, Brentford z enakim izidom Manchester United, Wolverhampton in Fulham pa sta tekmo končala brez zadetkov. Nedeljska izida:

Nottingham - West Ham United 1:0 (1:0) Chelsea - Tottenham 2:2 (1:0)