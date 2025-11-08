Svetli način
Nogomet

Kane v sodnikovem dodatku preprečil prvi poraz Bayerna

Berlin, 08. 11. 2025 17.34 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Nogometaši münchenskega Bayerna so sezono odprli s 16 zaporednimi zmagami, zdaj pa je njihov izjemen niz v 10. krogu nemške Bundeslige končal Union Berlin. Bavarci kljub temu ostajajo neporaženi, saj je Harry Kane v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:2.

Bayern
Bayern FOTO: AP

Berlinčani so se brez strahu lotili slovitih tekmecev. Po prvem zadetku, ki ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je za vodstvo poskrbel Danilho Doekhi v 27. minuti. Luis Diaz je izenačil v 38. minuti, Union pa je bil povsem blizu polnemu izkupičku v 83. po še enem zadetku Doekhija.

A so domači nato v sodnikovem dodatku pozabili na najbolj nevarnega igralca tekmecev, Harry Kane je z glavo izenačil na 2:2.

Kljub spodrsljaju je Bayern ostal trdno v vodstvu, saj sta bila neuspešna tudi prva zasledovalca. Leipzig je sicer povedel z zadetkom Yana Diomandeja v deveti minuti, a so domači poskrbeli za preobrat, zadeli so Albian Hajdari (20.), Tim Lemperle (38.) in Grischa Prömel (79.).

Borussia je bila v obratnem položaju kot Bayern, v Hamburgu je po golu Carneyja Chukwuemeke vodila od 64. minute. A je nato HSV izenačil prek Ransforda Königsdörfferja v 97. minuti.

Edini od favoritov, ki so delo danes opravili brez napak, so bili lekarnarji iz Leverkusna. Bayer je s pol ducata golov odpihnil zadnjeuvrščeni Heidenheim, Patrik Schick in Ibrahim Maza sta dosegla po dva gola.

Izidi, Bundesliga, 10. krog, sobotne tekme:

Union Berlin - Bayern 2:2 (1:1)

Leverkusen - Heidenheim 6:0 (5:0)

HSV - Dortmund 1:1 (0:0)

Hoffenheim - Leipzig 3:1 (2:1)

Gladbach - Köln -:- (-:-)

nogomet nemška liga bundesliga bayern
