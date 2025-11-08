Kane v sodnikovem dodatku preprečil prvi poraz Bayerna

Berlinčani so se brez strahu lotili slovitih tekmecev. Po prvem zadetku, ki ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je za vodstvo poskrbel Danilho Doekhi v 27. minuti. Luis Diaz je izenačil v 38. minuti, Union pa je bil povsem blizu polnemu izkupičku v 83. po še enem zadetku Doekhija.

A so domači nato v sodnikovem dodatku pozabili na najbolj nevarnega igralca tekmecev, Harry Kane je z glavo izenačil na 2:2.

Kljub spodrsljaju je Bayern ostal trdno v vodstvu, saj sta bila neuspešna tudi prva zasledovalca. Leipzig je sicer povedel z zadetkom Yana Diomandeja v deveti minuti, a so domači poskrbeli za preobrat, zadeli so Albian Hajdari (20.), Tim Lemperle (38.) in Grischa Prömel (79.).

Borussia je bila v obratnem položaju kot Bayern, v Hamburgu je po golu Carneyja Chukwuemeke vodila od 64. minute. A je nato HSV izenačil prek Ransforda Königsdörfferja v 97. minuti.

Edini od favoritov, ki so delo danes opravili brez napak, so bili lekarnarji iz Leverkusna. Bayer je s pol ducata golov odpihnil zadnjeuvrščeni Heidenheim, Patrik Schick in Ibrahim Maza sta dosegla po dva gola.