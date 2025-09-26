Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Kane z goloma Werderju odvzel rekord Haalandu in Ronaldu

München, 26. 09. 2025 22.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Uvodna tekma 5. kroga nemške nogometne lige je prinesla nov rekord, ki ga je na mednarodni sceni dosegel angleški zvezdnik Harry Kane. Ta je postal nogometaš, ki je v eni od petih najmočnejših lig potreboval najmanj tekem za mejnik sto doseženih golov za klub. Bayern je Werder premagal s 4:0, Kane je dosegel dva gola.

Harry Kane
Harry Kane FOTO: AP

Harry Kane je imel danes zadnjo priložnost za ta rekord in jo je tudi izkoristil. Pred tekmo je imel 98 doseženih golov v Bundesligi, odkar je prišel v Bayern, odigral pa je 103 tekme. Če bi danes dosegel vsaj dva gola, bi stotico dosegel na 104. tekmi. Doslej sta imela rekord skupaj Portugalec Cristiano Ronaldo in Norvežan Erling Haaland, ki sta za Real Madrid in Manchester City sto golov dosegla na 105 tekmah.

Bayern je imel proti Werderju izrazito premoč, Kane pa je bil prvič na delu v sodnikovem dodatku, ko je izkoristil enajstmetrovko za vodstvo z 2:0. Rekord pa je nato izboljšal v 65. minuti, ko je zadel še iz igre po podaji Luisa Diaza.

Bayern tako ostaja na vrhu kot edini s stoodstotnim izkupičkom 15 točk. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet bundesliga nemčija bayern kane
Naslednji članek

Saitoski v 90. minuti poskrbel za zmago Aluminija nad Radomljani

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256