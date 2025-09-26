Kane z goloma Werderju odvzel rekord Haalandu in Ronaldu

Harry Kane je imel danes zadnjo priložnost za ta rekord in jo je tudi izkoristil. Pred tekmo je imel 98 doseženih golov v Bundesligi, odkar je prišel v Bayern, odigral pa je 103 tekme. Če bi danes dosegel vsaj dva gola, bi stotico dosegel na 104. tekmi. Doslej sta imela rekord skupaj Portugalec Cristiano Ronaldo in Norvežan Erling Haaland, ki sta za Real Madrid in Manchester City sto golov dosegla na 105 tekmah.

Bayern je imel proti Werderju izrazito premoč, Kane pa je bil prvič na delu v sodnikovem dodatku, ko je izkoristil enajstmetrovko za vodstvo z 2:0. Rekord pa je nato izboljšal v 65. minuti, ko je zadel še iz igre po podaji Luisa Diaza.

Bayern tako ostaja na vrhu kot edini s stoodstotnim izkupičkom 15 točk.