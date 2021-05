Kane: Z Levyjem imava odličen odnos, a čas je za temeljit razmislek

Kaj natančno to pomeni glede "nadaljnjega dokazovanja", bomo izvedeli kaj kmalu, ko se začne poletni prestopni rok. "Nikoli nisem rekel, da bom do konca kariere igral v Tottenhamu, kot tudi tega ne, da ga bom zapustil. Vse, kar si želim, je, da bi igral največje tekme svojega življenja in kariere. Ljudje morda mislijo, da si obupano želim zamenjati klubsko okolje zaradi osvajanja lovorik, a to preprosto ne drži," je uvodoma dejal kapetan angleške reprezentance, ki bo na skorajšnjem evropskem prvenstvu (znova) iskala pot do samega vrha. "V fizičnem in psihičnem smislu se počutim tako dobro, da imam občutek, da je pred mano še ena kariera. V Tottenhamu igram zadnjih 16 let in menim, da sem temu klubu ogromno dal, kot tudi on meni, a čas je za temeljit razmislek," nekoliko skrivnostno poudarja 27-letnik, ki je tudi v tej – iztekajoči se – sezoni, najučinkovitejši posameznik londonskega moštva.

Že kar nekaj časa je namreč jasno, da bo Harry Kane , če želi doseči raven Lionela Messija in Cristiana Ronalda , primoran zapustiti vrste Tottenhama. Čeprav je angleški reprezentančni napadalec v zadnjem obširnejšem pogovoru z legendarnim branilcem Manchester Uniteda Garyjem Nevillom poudaril, da je izjemno hvaležen predsedniku kluba Danielu Levyju za maksimalno korektnost, pa v isti sapi pravi, da je lačen lovorik in nadaljnjega dokazovanja.

Odločen zaigrati na čim več finalnih tekmah v Ligi prvakov

Kane sicer izpostavlja, da se mu nikamor ne mudi, a po drugi strani brez zadržkov pravi, da bi se želel po dosežkih še bolj približati dominantnemu dvojcu Messi-Ronaldo."Ni me strah priznati, da si to srčno želim. In menim, da sem tega zmožen. Nihče mi ne more naložiti tolikšnega bremena, kot si ga vsak dan sam. Želim biti boljši nogometaš, izstopati po dobrih igrah in posledično po številu doseženih zadetkov. Toda drži tudi, da sem se vsako stvar v življenju (na)učil od boljših od sebe," modro pravi neumorni stroj za zadetke, ki je ob koncu pogovora nekaj besed namenil tudi korektnemu odnosu s predsednikom kluba Danielom Levyjem.

"Ves ta čas sva zgledno sodelovala. In ne vidim razloga, da ne bi tudi v prihodnje. Zavedam se, da me klub v tem trenutku ne želi prodati, toda če se bo pokazala prava priložnost, bi bila velika neumnost, da tega klub ne bi izkoristil. Ko spremljam zaključne boje Lige prvakov, si predstavljam, kako lepo bi bilo biti znova udeleženec velikega finala. Manchester City in Chelsea sta zasluženo tu, kjer sta, in tudi sam hrepenim po tem, da bi v prihodnje zaigral na čim več takšnih tekmah. Zato je razmislek o tem, kam bi me lahko popeljala karierna pot, še toliko bolj na mestu," je zaključil Kane.