Kane zabija kot za stavo, o vrnitvi na Otok za zdaj ne razmišlja

V najmočnejših petih nogometnih ligah je zgolj ena ekipa, ki je še zmeraj stoodstotna. To je Bayern München, ki navdušuje tudi med evropsko elito, kjer je po dveh krogih s šestimi točkami na vrhu lestvice. Veliko zaslug za odlične rezultate nemškega velikana ima angleški napadalec Harry Kane, ki o povratku v Premier ligo za zdaj ne razmišlja.

Bayern München FOTO: AP icon-expand

Slavje v nemškem superpokalu, stoodstoten izkupiček po šestih prvenstvenih obračunih, dve zmagi v Ligi prvakov in kljukica v prvem krogu pokala. 10 tekem, 10 zmag. 38 doseženih zadetkov in vsega osem prejetih. To je kratek opis začetka sezone Bayern Münchna, ki je, kot vsako leto, glavni favorit za končno slavje v Bundesligi, ob tem pa se želi po šestih sezonah vrniti na evropski prestol. Začetek sezone v Ligi prvakov je bil za Bavarce vse prej kot lahek, saj so v prvem krogu gostili Chelsea. Kljub težkemu nasprotniku so imeli stvari ves čas v svojih rokah, v uvodne pol ure dvakrat zabili, na koncu pa slavili s 3:1. V drugem krogu so odpotovali na Ciper, kjer so Pafos porazili s 5:1. Še bolj dominantni so v domačem prvenstvu, kjer so z gol razliko 25:3 po šestih krogih pri šestih zmagah. Največ zaslug za ogromno število doseženih zadetkov ima 32-letni Harry Kane.

Harry Kane FOTO: AP icon-expand

Kane se je v München preselil pred dobrima dvema letoma, ko je Bayern Tottenhamu zanj odštel kar 95 milijonov evrov. Številni so menili, da je to previsok znesek za nogometaša, ki šteje 30 let, angleški napadalec pa jim je odgovoril na najboljši možen način. Do tega dne je za najtrofejnejši nemški klub odigral 106 obračunov, zabil 103 zadetke in prispeval 29 asistenc. Izjemen je tudi v letošnji sezoni. V domačem prvenstvu je po šestih tekmah pri 11 golih in treh podajah, v najelitnejšem klubskem tekmovanju pa je na vsaki tekmi dosegel po dva zadetka. Ob omenjenih statističnih podatkih ne preseneča, da Kane o odhodu iz Münchna ne razmišlja.

Harry Kane FOTO: AP icon-expand

"Kar se tiče tega, da bi tukaj ostal dlje, si to vsekakor lahko predstavljam. O podaljšanju pogodbe se s klubom zaenkrat še nismo pogovarjali. Vsekakor bo to odvisno od lovorik, ki jih bomo v tej sezoni osvojili. Trenutno smo v fantastični formi in to je vse, o čem razmišljam," je angleški zvezdnik povedal v ponedeljek, ko se je z reprezentančnimi soigralci zbral pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo. Mnogi so bili presenečeni, ko je Kane leta 2023 zapustil Tottenham. Predvsem zato, ker je na večni lestvici strelcev angleškega prvenstva na drugem mestu, za vodilnim položajem pa zaostaja za 43 zadetkov. "Kar zadeva Premier ligo, ne vem. Če bi me vprašali takrat, ko sem se pridružil Bayernu, bi rekel, da se bom zagotovo vrnil. Po dveh letih je želja po vrnitvi veliko manjša, ne bom pa rekel, da se nikoli ne bom vrnil," je še povedal Kane, ki ga pogodba z Bayernom veže do konca junija leta 2027.

Harry Kane na treningu angleške izbrane vrste FOTO: Profimedia icon-expand