Kane do 200 golov za Tottenham: 'Že zdaj je legenda'

Angleški nogometni reprezentant Harry Kane je na tekmi Lige Evropa v Razgradu med Tottenhamom in Ludogorcem prišel do novega mejnika. Dosegel je že 200. gol za svoj klub, to mejo pa sta pred njim prečkala le še Jimmy Greaves (269) in Bobby Smith (208).

icon-expand Nogometaši Tottenhama s Kanom v ozadju desno proslavljajo zadetek v Razgradu na tekmi Lige Evropa. FOTO: AP "Številke ga že zdaj naredijo za klubsko legendo," je v Bolgariji izjavil trener Tottenhama Jose Mourinho. Harry Kaneje star šele 27 let in ima pred sabo še nekaj let igranja. Kot sam pravi upa, da to ne bo njegov zadnji mejnik, motivov ima še precej. "Čas gre zelo hitro, občutek imam, da sem včeraj dosegel svoj prvi gol. 200 golov je lep dosežek, a nikakor se ne mislim ustaviti," trdi Kane, ki je svoj prvi gol za "spurse" dosegel proti ekipi Shamrock Rovers v Ligi Evropa, takrat je bil star 18 let. Nato tri leta ni bil standarden član prve enajsterice, od sezone 2013/14 pa se pri strelskih dosežkih (odličen je tudi po številu podaj) ne ustavi. icon-expand