Crouch v finalu stavi na Kana: Je igralec, ki zmore vse

Harry Kane je bil v odlični formi že v zadnji sezoni v dresu Tottenhama, sedaj pa je tudi eden vodilnih igralcev v dresu z državnim grbom, ko si je Anglija zagotovila nastop v finalu Eura. "Gole dosega na vse mogoče načine, fantastično pa je, kako se pomakne nazaj in deli podaje – postal je ustvarjalec tudi za soigralce. Kanova sposobnost, da najde soigralca, je izjemna. Mislim, da je kandidat za zlati čevelj, njegova želja po golih je neizmerna," je navdušen Peter Crouch , tudi nekdanji nogometaš Tottenhama in angleške reprezentance.

Crouch, ki je za Anglijo zbral 42 reprezentančnih nastopov, je poln hvale, kako igra angleška številka devet: "Ni omejitev, kaj lahko lahko stori ta fant. Igral sem z njim, ko je bil še mlad fant pri Tottenhamu, sam pa sem bil v prvem moštvu, in vedno je dosegal gole in bil spreten pred golom."

Crouch je navdušen nad tem, kar so storili njegovi rojaki na letošnjem EP, in pravi: "V trenutku bi dal vse reprezentančne nastope, da bi lahko igral s temi fanti. Morda se bo pokazalo, da so to najboljši igralci, ki smo jih kdaj koli imeli. To je res izjemen trenutek zanje in za državo."

Ob tem pa ni pozabil, kako dolgo že Angleži čakajo na odmevnejši rezultat na velikih tekmovanjih: "Ne verjamem, da so kje navijači, kakršni so naši, ki si tako močno želijo pokala. Spomnite se vseh prvenstev in in igralcev vse od leta 1966, ko smo ostajali praznih rok. Poznam ta razočaranja, saj sem bil tudi zraven. Sploh si ne morem predstavljati, kako bo videti, če se bo izšlo po naših željah."