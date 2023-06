Kante postal lastnik belgijskega tretjeligaša

Royal Excelsior Virton, ki leži v bližini meje s Francijo in Luksemburgom, je v minuli sezoni izpadel iz druge belgijske lige. Nov žarek upanja za navijače kluba iz majhnega mesteca na jugu Belgije pa predstavlja novi lastnik N'Golo Kante.

Spremembo vodstva so potrdili tudi na uradni klubski spletni strani. "Potrdimo lahko govorice, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih. Novi lastnik R.E. Virtona je N'Golo Kante. Njegova želja je, da utrdi temelje kluba, stabilizira ekipo in jo poveže z našo mladinsko akademijo," so sporočili iz pisarn belgijskega tretjeligaša.