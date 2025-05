Kaos na finalu pokala v BiH: navijači želeli obračunati z igralci

Sreda je bila v znamenju pokalnih finalov širom Evrope. Slovenski je pripadel Celju, v Bosni in Hercegovini pa so se veselili nogometaši Sarajeva, ki so na gostovanju v Širokem Brijegu ubranili visoko prednost s prvega obračuna pred tednom dni. Pred svečano slovesnostjo pa so jim slavje želeli preprečiti domači navijači Širokega, ki so udrli na igrišče, a je pravočasno posredovala policija.