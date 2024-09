Kaos na madridskem derbiju: 'Teh ljudi ne potrebujemo na svojem stadionu'

Strastne navijače so poskušali umiriti tudi domači trener Diego Simeone in igralci, a niso bili pretirano uspešni. Po obračunu sta Simeone in igralec Atletica Koke močno obsodila dejanja svojih navijačev, nasprotniku pa poslala opozorilo za bodoča srečanja teh dveh moštev.

"Mi smo protagonisti in s tem, da ljudi podcenjujemo, jih napadamo, izzivamo ali jih jezimo. Ljudje se v teh primerih na žalost ne znajo drugače odzvati, kar ni prav, ampak tudi mi moramo poskušati umiriti stvari. Razumeti moramo situacije, v katerih lahko le proslavimo gol in tiste, v katerih ga ne proslavljamo v smeri tribun, jih napadamo in se tako obnašamo, ker se potem ljudje razjezijo," je proslavljanje Realovega vratarja milo obsodil vedno strastni Simeone. Dodal je, da so mu navijači ob njegovem poskusu umiritve situacije dejali, da jih je Courtios izzval. "Kar so (navijači) storili, ne moremo opravičiti, ampak tisti, ki so tako reakcijo izzvali, so tudi lahko kaznovani," je svoje mnenje podelil trener slovenskega vratarja Jana Oblaka.