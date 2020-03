Kaos v AC Milanu: Boban in Maldini na izhodnih vratih, prihaja Rangnick?!

Čeprav je pred začetkom sezone 2019/20 v vrstah 'Rossonerov' prišlo do korenitih sprememb v športnem delu kluba - pomembna položaja v upravi sta namreč zasedla legendarna člana nekoč velikega AC Milana Zvonimir Boban in Paolo Maldini -, s tem pa so se povečali tudi apetiti po vrnitvi na pota stare slave, je trenutno stanje v moštvu s San Sira vse prej kot rožnato.



Kot poročajo italijanski mediji, najpodrobneje pa kultna Gazzetta dello Sport, je v upravi kluba prišlo do hudih trenj med omenjenim dvojcem in glavnim operativcem Ivanom Gazidisom. Slednjemu naj bi šel v pošteno v nos nedavni Bobanov intervju v rožnatem športnem časniku, v katerem ni skoparil s kritikami na račun lastnikov AC Milana, korporacije Elliott, ki naj bi prav v sodelovanju z Gazidisom na položaj menedžerja angleškega tipa želeli pripeljati alfo in omego nemške zgodbe o uspehu RB Leipziga Ralpha Rangnicka.