Kairat dobro začel, Mbappe poskrbel za vodstvo Reala (0:1*)

Almaty, 30. 09. 2025 17.35 | Posodobljeno pred eno minuto

M.D. , A.M.
Kairat Almaty, ki je aktualnega slovenskega prvaka Olimpijo izločil že v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, danes v drugem krogu ligaškega dela najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu gosti veliki Real Madrid. Kraljevi klub je povedel po najstrožji kazni, ki jo je realiziral Kylian Mbappe.

Zvezdniki Reala Madrida se mudijo na jugovzhodu Kazahstana, blizu meje s Kirgistanom. Almaty se nahaja le 300 kilometrov od meje s Kitajsko. Nogometaši Reala so se z letalom morali podati na kar 8.000 kilometrov dolgo pot v Kazahstan, tam pa so seveda v središču dogajanja. Španski časnik El Mundo poroča, da so že tri ure pred začetkom obračuna navijači oblegali stadion.

Manj kot 10 sekund po začetku tekme je Kairat prišel do presenetljive priložnosti, ki jo je z glavo zaključil 17-letni kazahstanski diamant Dastan Satpaev, a meril preveč po sredini vrat. V nadaljevanju je pobudo prevzel Real Madrid, bil nevaren prek Viniciusa Juniorja in Kyliana Mbappeja, slednji pa je nato poskrbel tudi za spremembo začetnega izida.

Domači obrambi se je pametno izmuznil Franco Mastantuono, ki ga je podrl vratar Serkhan Kalmyrza. Glavni sodnik je pokazal na belo piko, z 11 metrov pa je bil zanesljiv Mbappe.

Slavko BabIč
30. 09. 2025 18.47
Bodo realovci spet spušili?Kot z Atleticom.
cripstoned
30. 09. 2025 18.52
Se ne bi cudil..tudi proti sahktarju so izgubili v preteklosti in na koncu dvignili evropsko kanto...vedno ko real izgubi proti palckom nato dvigne najvecjo lovoriko...enako je z atleti..vselej ko smo izgubili madrilenho je na koncu real dvignil ligo prvakov...
cripstoned
30. 09. 2025 18.30
Kaj dela real madrid hahahhaah
Resni
30. 09. 2025 18.37
Mene bolj kot to, zanima , kaj dela kazahstanski klub v LP? Bljižje jim je Tokio, kot London.
cripstoned
30. 09. 2025 18.42
Kazahstan je kot drzava od leta 2002 clan evropske nogometne zveze (UEFA) zaradi tega so njihovi klubi lahko udelezenci tekmovanj kot sta liga prvakov in liga prvakov...
