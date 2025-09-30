Kairat dobro začel, Mbappe poskrbel za vodstvo Reala (0:1*)

Zvezdniki Reala Madrida se mudijo na jugovzhodu Kazahstana, blizu meje s Kirgistanom. Almaty se nahaja le 300 kilometrov od meje s Kitajsko. Nogometaši Reala so se z letalom morali podati na kar 8.000 kilometrov dolgo pot v Kazahstan, tam pa so seveda v središču dogajanja. Španski časnik El Mundo poroča, da so že tri ure pred začetkom obračuna navijači oblegali stadion.

Manj kot 10 sekund po začetku tekme je Kairat prišel do presenetljive priložnosti, ki jo je z glavo zaključil 17-letni kazahstanski diamant Dastan Satpaev, a meril preveč po sredini vrat. V nadaljevanju je pobudo prevzel Real Madrid, bil nevaren prek Viniciusa Juniorja in Kyliana Mbappeja, slednji pa je nato poskrbel tudi za spremembo začetnega izida.

Domači obrambi se je pametno izmuznil Franco Mastantuono, ki ga je podrl vratar Serkhan Kalmyrza. Glavni sodnik je pokazal na belo piko, z 11 metrov pa je bil zanesljiv Mbappe.