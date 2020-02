Kaos v Barci: predsednik s pomočjo PR–službe nad lastne igralce, celo Messija in njegovo ženo

Pred dnevi je v medije pricurljala informacija, da je Barcelona na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeuom najela posebno agencijo za odnose z javnostmi, ki je skušala na družbenih omrežjih, kot sta Twitter in Facebook, izboljšati ugled kluba in njegovih vodilnih mož. Pri tem naj bi šla celo tako daleč, da so tovrstni profili kritizirali igralce kluba, vključno z nepogrešljivim Lionelom Messijem, ki pa še zdaleč ni bil edini. Na udaru so bili tudi nekdanji predsednik katalonske vlade Carles Puidgemont, klubski legendi Pep Guardiola in Xavi, prva izbira na poziciji centralnega branilcaGerard Piquein – verjeli ali ne – celo žena argentinskega kapetana Antonela Roccuzzo.

Novico je prvi objavil madridski radioCadena SER, ki je zapisal, da je Barcelona podjetju I3 Ventures v ta namen nakazala okrogel milijon evrov. Šlo naj bi za šest nakazil v vrednosti do 200 tisoč evrov. Podjetje je v zameno za plačilo upravljalo s številnimi profili, katerih glavnih cilj je bil povrnitev ugleda predsednika Bartomeuja in hkrati diskreditiranje njegovih ‘nasprotnikov’.

Bartomeu napoveduje uporabo vseh pravnih sredstev

Da so se iz tabora Barce odzvali na očitke, ni bilo treba čakati dolgo."Kar se tiče družbenih omrežjih, bi rad povedal, da naj bo jasno poslovnim partnerjem in celemu svetu: Barca nikoli ni kontaktirala nobenega podjetja, da bi diskreditirala kogar koli, niti nogometaša, niti nekdanjega nogometaša, niti politika, niti predsednika, niti nekdanjega predsednika. To ni res in poslužili se bomo vseh možnih pravnih sredstev zoper tistih, ki nas obtožujejo takšnih praks," je na torkovi uradni novinarski konferenci poudaril v zadnjem času sila nepriljubljeni Bartomeu.