Kaos v Barceloni se nadaljuje: kdo bo še sledil Messiju?

Ameriški spletni medij The Athletic je situaciji v Barceloni namenil poglobljen članek, v katerem skozi vrsto sicer neimenovanih virov blizu kluba izpostavlja nekatere najbolj pereče probleme, s katerimi se sedaj ukvarjajo prvi možje katalonskega ponosa.

Glavna težava zanje je zagotovo ta, da se po odhodu Lionela Messija pojavlja vprašanje, kako konkurenčna bo Barcelona v prihodnji sezoni. Prav zato naj bi si vse več nogometašev, kot razlaga eden od virov, želelo oditi s Camp Noua. "Neto si želi oditi, Coutinho se počuti nezaželeno, Pjanić isto. Jordi Alba ima izjemno dolgo pogodbo. Vse to je težava za klub," pa navajajo pri The Athleticu.

Kot nadaljujejo, so številni člani kluba mnenja, da jih je uprava kluba izigrala. Pristali so na tudi 50-odstotno znižanje plač, da bi Messi lahko ostal, na koncu pa kljub znižanju do tega ni prišlo. Med takšnimi so Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Gerard Pique in Clement Lenglet.