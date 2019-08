Navijači Crvene Zvezde so se spopadli z domačimi navijači in policijo

Navijači srbskega prvaka Crvene Zvezde, znani tudi kot Delije, so znova poskrbeli za navijaške izgrede. Tokrat so se po poročanjuKurirja odzvali na provokacije švicarskih navijačev, ki so vzklikali v podporo Kosova, kar je bilo dovolj, da je prišlo tudi do fizičnega obračunavanja. Policija je bila nad izbruhom nasilja tako presenečena, da ni bila sposobna primerno odreagirati, za prekinitev obračunavanja pa je uporabila slepe naboje.