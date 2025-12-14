Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Kaos v Kamerunu: Eto'o izločil Aboubakarja zaradi strelskega rekorda?

Ljubljana, 14. 12. 2025 19.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Pred začetkom Afriškega pokala narodov so iz kamerunske reprezentance izpadla nekatera velika imena, med drugim tudi Andre Onana in Vincent Aboubakar. Na račun tega je nekdanji nogometni zvezdnik Samuel Eto'o, ki zdaj deluje kot predsednik kamerunske nogometne zveze, obtožen, da je ukazal izključitev napadalca z Afcona, da mu ne bi podrl strelskega rekorda.

Samuel Eto'o
Samuel Eto'o FOTO: AP

Nekdanji legendarni nogometaš Samuel Eto'o, ki velja za enega najboljših afriških nogometašev vseh časov, naj bi poskušal preprečiti uvrstitev Vincenta Aboubakarja v kamerunsko reprezentanco za Afriški pokal narodov – domnevno zato, ker se napadalec nevarno približuje njegovemu strelskemu rekordu.

Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar FOTO: AP

Po informacijah britanskih tabloidov naj bi 44-letni predsednik kamerunske nogometne zveze vplival na presenetljivo odločitev, da iz reprezentance izpustijo Aboubakarja, ki je od tega, da postane najboljši strelec v zgodovini Kameruna, oddaljen le še 12 zadetkov. Eto'o je trenutni rekorder s 56 goli na 118 tekmah, medtem ko ima vztrajni Aboubakar na računu 45 zadetkov ob 117 nastopih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eto'o, ki je bil nedavno znova izvoljen za predsednika, je prejšnji teden razrešil selektorja Marca Brysa ter ga zamenjal z Davidom Pagoujem, pri čemer je kot razloge navedel domnevno neposlušnost in spodbujanje igralcev proti zvezi.

Andre Onana
Andre Onana FOTO: Profimedia

Iz reprezentance je izpadel tudi vratar Manchester Uniteda Andre Onana, ki v Trabzonsporju trenutno nastopa kot posojen igralec. Kamerunski vratar naj bi že v preteklosti imel napete odnose z nekdanjim napadalcem, ki je osvojil Ligo prvakov z Barcelono in milanskim Interjem.

nogomet kamerun etoo aboubakar
Naslednji članek

Bayern oblegal vrata Mainza, a na koncu le remiziral

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385