Kaos v Kamerunu: Eto'o izločil Aboubakarja zaradi strelskega rekorda?

Nekdanji legendarni nogometaš Samuel Eto'o, ki velja za enega najboljših afriških nogometašev vseh časov, naj bi poskušal preprečiti uvrstitev Vincenta Aboubakarja v kamerunsko reprezentanco za Afriški pokal narodov – domnevno zato, ker se napadalec nevarno približuje njegovemu strelskemu rekordu.
Po informacijah britanskih tabloidov naj bi 44-letni predsednik kamerunske nogometne zveze vplival na presenetljivo odločitev, da iz reprezentance izpustijo Aboubakarja, ki je od tega, da postane najboljši strelec v zgodovini Kameruna, oddaljen le še 12 zadetkov. Eto'o je trenutni rekorder s 56 goli na 118 tekmah, medtem ko ima vztrajni Aboubakar na računu 45 zadetkov ob 117 nastopih.
Eto'o, ki je bil nedavno znova izvoljen za predsednika, je prejšnji teden razrešil selektorja Marca Brysa ter ga zamenjal z Davidom Pagoujem, pri čemer je kot razloge navedel domnevno neposlušnost in spodbujanje igralcev proti zvezi.
Iz reprezentance je izpadel tudi vratar Manchester Uniteda Andre Onana, ki v Trabzonsporju trenutno nastopa kot posojen igralec. Kamerunski vratar naj bi že v preteklosti imel napete odnose z nekdanjim napadalcem, ki je osvojil Ligo prvakov z Barcelono in milanskim Interjem.
