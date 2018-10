Kaos v Münchnu: klubska uprava ostro nad medije, slednji in navijači ogorčeni

Na Säbener Strasse, kjer domuje velikan nemškega in evropskega klubskega nogometa münchenski Bayern, je po petkovi famozni tiskovni konferenci jasno, da so odnosi na relaciji vodstvo kluba – mediji na najnižji točki doslej. Slednji poudarjajo, da imajo pravico do kritičnega poročanja, medtem ko predsednik Uli Hoeness grozi s tožbami zoper nasprotno misleče.

Po suverenem vstopu v novo klubsko sezono pod vodstvom novega stratega Nika Kovača so bili mnogi prepričani, da se bodo nogometaši münchenskega Bayerna še enkrat več 'sprehodili' do nove domače prvenstvene zvezdice, ob tem pa skušali izpolniti tudi tiho željo svojega šefa stroke, da se prebijejo vse do velikega finala v elitni ligi prvakov.



Uvodnim sedmim zaporednim zmagam so sledile kriza in štiri tekme brez zmage. Najbolj je navijače bavarskega ponosa zabolel domači poraz proti Borussiji iz Mönchengladbacha, ki je na nabito polni Allianz Areni slavila s prepričljivih 3 : 0. Pritiski nemških medijev so vse večji in hujši, Kovača so nekajkrat že 'zamenjali', toda najvidnejši člani klubskega vodstva so se naposled le odločili reči 'bobu bob' in na famozni izredni tiskovni konferenci odločno podprli hrvaškega strokovnjaka.





Prvi mož bavarskega velikana Uli Hoeness v zadnjem obdobju nima razlogov za zadovoljstvo. FOTO: AP

To, kar počnete, je sramotno

"Drži, da smo odigrali nekaj zelo dobrih tekem, a tudi slabih. Toda v nobenem trenutku nam ni prišla na misel zamenjava Nika Kovača. Če me spomin ne vara, ste bili ravno vi tisti, ki ste po dobrem startu v sezono v svojih člankih napovedovali nov Bayernov 'marš' do prvenstvene zvezdice brez prave konkurence. V klubu se zavedamo svojih pomanjkljivosti, ki jih ne mislimo deliti z javnostjo. Vedno bom ščitil naše nogometaše in strokovno vodstvo. Dovolj so samokritični in ne potrebujejo dodatne negativne energije od zunaj," je odločno in brez dlake na jeziku v zadnjem obdobju pogosto kritiziranemu Kovaču stopil v bran športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.



Še bolj ostro in na trenutke jezno je pred predstavniki 'sedme sile' nastopil izvršni direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge. "To, kar počnete v zadnjem času, ni podobno ničemur. Še pred tremi tedni ste poročali o tem, da tudi v letošnji sezoni ne bomo imeli prave konkurence, zdaj pa pišete o največji krizi v zgodovini kluba. Poglejte samo ostale države, kako člani kluba ščitijo svoje zaposlene. Mi ne bomo izjema in čvrsto stojimo za Nikom Kovačem in njegovim strokovnim vodstvom. Tiste, ki se služite z lažmi, bomo tožili," je nemško javnost šokiral Rummenigge.





Niko Kovač (zaenkrat) ostaja čvrsto v Bayernovem sedlu. FOTO: AP