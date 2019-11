Kaos v Neaplju: bomo že pozimi priča kopici odhodov?

Stanje pri Napoliju že dolgo časa ni nič kaj rožnato. Nizu slabih rezultatov je sledil revolt nogometašev in trenerja Carla Ancelottija, ki zaenkrat še ni dobil epiloga. So pa igralci zaradi slabih rezultatov v zadnjem času pod drobnogledom nepridipravov. Ti so se sprva spravili na Brazilca Allana, nato pa še na Piotra Zielinskega in Lorenza Insigneja. Če bo šlo tako naprej, je le še vprašanje časa, kdaj bo v Neaplju prišlo do vala odhodov.

Napoli je v prvem krogu Lige prvakov ugnal Liverpool, nato pa je sledil velik rezultatski padec. FOTO: AP Centralnemu vezistu Allanu so neznanci pred kratkim med poskusom ropa vdrli v stanovanje. Brazilčeva žena, ki je v sedmem mesecu nosečnosti, se je zato z dvema otrokoma že preselila v enega od lokalnih hotelov. Podobno nezgodo je doživel tudi Poljak Piotr Zielinski, ki so mu vdrli v avtomobil. 25-letnik se trenutno mudi na Poljskem, kjer ima reprezentančne obveznosti, z njim pa je odpotovala tudi njegova partnerica Laura Slowiak, ki si bojda ne želi več živeti v glavnem mestu Kampanije. Lorenzo Insigne, eden od največjih ljubljencev vročih neapeljskih navijačev, ki je imel veliko besedo tudi pri uporu proti predsedniku kluba Aureliu De Laurentiisu, je bil prav tako deležen številnih groženj. Šlo je tako daleč, da se je njegova žena odločila, da med reprezentančnim odmorom zapusti Neapelj in se vrne k staršem. Še en zvezdnik, Kalidou Koulibaly je preventivno zaposlil celo telesnega stražarja. Stanje v Neaplju tako ni ravno idealno za igranje nogometa na najvišji ravni, zato se poraja veliko vprašanje, koliko časa bodo nekateri, sicer zelo zaželeni nogometaši, še vztrajali pri ponosu italijanskega juga.