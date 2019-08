Kaos v Romuniji: navijači zadeli sodnika, ki je potreboval menjavo

Na izjemno razburljivem dvoboju je bilo najbolj vroče v končnici podaljška, ko so se stepli nogometaši romunske ekipe Universitatea Craiova in madžarskega Honveda , med tekmo pa je bilo vseskozi zelo napeto tudi med obema navijaškima skupinama na tribunah stadiona. V končnici podaljška je bila tekma za pol ure prekininjena. Poškodovani sodnik Arnold Hunter ni mogel nadaljevati sojenja, nastalo vrzel pa je zapolnil četrti sodnik Jamie Robert Robinson .

Madžarsko vodstvo je zaradi ogrožanja varnosti in številnih nepravilnosti zahtevalo prekinitev tekme pri izidu 0:0, a so jo po polurni prekinitvi vendarle nadaljevali. Po izvajanju enajstmetrovk so si napredovanje v tretji kvalifikacijski krog Lige Evropa izborili nogometaši romunske ekipe, ki so slavili s 3:1. Pred tednom dni sta se Honved in Craiova v Budimpešti prav tako razšla brez golov.

TEKMA