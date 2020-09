Kaos v Schalkeju se nadaljuje: Wagner že bivši, Kabak bi lahko dolgo počival

Nemški Schalke se je v lanski sezoni do premora zaradi koronavirusa boril za evropska mesta, nato pa je sledil nepričakovan padec v formi in moštvo iz Gelschenkirchna je zaključilo kot 12. V nič boljši formi pa ni niti v aktualni sezoni. Po dveh tekmah, dveh porazih in kar 11 prejetih zadetkih se je moral posloviti trener David Wagner, veliko sramoto pa si je proti Werderju iz Bremna privoščil Ozan Kabak, ki je pljunil enega od nasprotnih nogometašev. Kakšna kazan ga čaka, še ni jasno.

Nogometaši Schalkeja so v prvem krogu nove sezone nemškega prvenstva na Allianz Areni prejeli "paket" osmih zadetkov s strani Bayerna, nič kaj boljše pa jim ni šlo to soboto, ko so doma priznali premoč Werderju iz Bremna. Bilo je 1:3. Da se bo o tekmi še dolgo govorilo, pa je poskrbel domači branilecOzan Kabak, ki je v prvem polčasu ob izidu 0:1 poskrbel za nešportno potezo, zaradi katere bi lahko dobil kar nekaj tekem prepovedi.

Najprej je ostro podrl gostujočega levega bočnega branilca Ludwiga Augustinssona, po katerem pa je nasprotnika, kot je jasno razvidno iz počasnega posnetka, še nalašč pljunil. Sodniški ekipi je sicer poteza 20-letnika ušla, a Kabak kljub temu srečanja ni zaključil na igrišču. V 58. minuti je dobil prvi, v 84. minuti pa še drugi rumeni karton, po katerem je moral predčasno pod prho. Nadarjeni centralni branilec se je sicer za svojo potezo po tekmi opravičil. Na Twitterju je zapisal, da Augustinssona ni nameraval pljuniti in da je televizijska kamera ponudila zavajajoč kot dogajanja. Ali je govoril resnico, pa presodite sami.

V nedeljskih dopoldanskih urah je drugi zaporedni poraz odnesel še trenerjaDavida Wagnerja. Najverjetneje ga bo nadomestil izkušeni Belgijec Marc Wilmots.