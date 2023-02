Kaotičen in nezadovoljen PSG doma pričakuje vse bolj suveren Bayern

Za to ni kriva razlika v kakovosti obeh moštev, ampak vse glasnejše govorice okoli zvezdnikov PSG-ja, ki ne pojenjajo. Francoski časniki znova pišejo, da bo Neymar poleti zapustil klub, sledil pa naj bi mu tudi prvi zvezdnik moštva Kyliann Mbappe . Francoski napadalec naj bi si znova želel oditi v Real Madrid, s katerim bi med lanskim poletjem lahko podpisal pogodbo in klub zamenjal brez odškodnine. V to mešanico dodajmo še negotovost okoli Lionela Messija , ki se mu pogodba izteče letos poleti in jasno je, da ima trener Parižanov Christophe Galtier ogromno težav.

'Tudi s punco se skregam in se pobotava'

Zanje v veliki meri ni kriv on, saj so vse zdajšnje težave vodilnim možem kluba še kako znane. Po dveh zaporednih porazih v francoskem pokalnem tekmovanju in prvenstvu je očitno prišlo do trenj v slačilnici, kar je priznal tudi Neymar. "Pogovarjali smo se, ampak se take stvari vedno dogajajo. Tudi s svojo punco se skregam in se potem pobotava. Nogomet ni zgolj ljubezen, ampak se moraš tudi skregati, da bi bil potem boljši," je dejal najdražji igralec vseh časov po porazu proti Monacu minuli konec tedna. "To je moja šesta sezona v klubu in ves čas krožijo govorice, namigovanja in zlonamerne zgodbe. Ne vem, kaj naj bi rekel, saj nisem odgovoren za to. Žalostno je, da se je vse to pojavilo v javnosti, ker bi moralo ostati med nami, saj smo skupaj vsak dan," je še dodal brazilski napadalec.