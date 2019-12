Kapetan Betisa podpisal novo pogodbo pri 39: 'Sem na vrhuncu kariere'

V uradnem sporočilu za javnost so iz tabora Betisa iz Seville med drugim zapisali, da si zeleno-beli družini ne predstavljajo kluba brez svojega legendarnega kapetana Joaquina Sancheza, ki je (bo) podaljšal zvestobo vse do poletja 2021. "Čeprav bo v kratkem dopolnil 40 let pa igra kot mladenič. Želimo mu še veliko lepih sezon. Seveda v zeleno-belem dresu Betisa," med drugim piše v sporočilu za javnost. "Betis ne more brez svojega kapetana, vzornika in legende." Da je presrečen ob podaljšanju pogodbe s svojim ljubljenim klubom, je potrdil tudi izkušeni ofenzivni vezist, ki je pred dnevi z 39 leti in 140 dnevi postal najstarejši nogometaš v Španiji, ki je dosegel hat-trick. "S tem podvigom je premagal slovitega Alfreda Di Stefana," pišejo španski mediji, ki poudarjajo, da je Joaquin v zares dobrem fizičnem stanju in ne kaže, da bo v kratkem dopolnil 40 let. "Še naprej moram uživati in razveseljevati navijače Betisa. V klub sem prišel pred 23 leti in očitno bom ostal še leto več. Odlično se počutim, mislim, da sem na vrhuncu kariere," je ob podpisu pogodbe dejal Joaquin, ki je v dosedanjem delu sezone zabil šest golov, v svoji zelo bogati in dolgi karieri pa je igral še za Valencio, Malago in Fiorentino. Za špansko reprezentanco je odigral 51 tekem.