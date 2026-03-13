Kapetan James Chelseaju zvestobo obljubil še za šest let

Reece James bo tako v klubu vsaj do svojega 32. leta, lahko pa se zgodi, da bo v klubu tudi končal kariero. Za Chelsea je od leta 2019 zbral 225 nastopov.

"Chelsea mi pomeni vse in vedno sem poudarjal, da bom v najboljših letih igral tukaj. Vedno sem trdil, da imamo vse za nove lovorike. Veselim se prihodnosti in sodelovanja s trenerjem, športnim direktorjem, lastniki in vsemi drugimi v klubu. Upam, da bomo v prihodnjih letih osvajali nove trofeje," je dejal James, ki je s klubom osvojil pet tekmovanj, leta 2021 tudi ligo prvakov, lani pa klubsko svetovno prvenstvo.