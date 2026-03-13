Kapetan James Chelseaju zvestobo obljubil še za šest let

Reece James bo tako v klubu vsaj do svojega 32. leta, lahko pa se zgodi, da bo v klubu tudi končal kariero. Za Chelsea je od leta 2019 zbral 225 nastopov.
"Chelsea mi pomeni vse in vedno sem poudarjal, da bom v najboljših letih igral tukaj. Vedno sem trdil, da imamo vse za nove lovorike. Veselim se prihodnosti in sodelovanja s trenerjem, športnim direktorjem, lastniki in vsemi drugimi v klubu. Upam, da bomo v prihodnjih letih osvajali nove trofeje," je dejal James, ki je s klubom osvojil pet tekmovanj, leta 2021 tudi ligo prvakov, lani pa klubsko svetovno prvenstvo.
26-letnik je ob podaljšanju pogodbe na svojih družbenih omrežjih objavil čustven zapis, v katerem poudarja svojo pripadnost do londonskega kluba: "2006 sem v Chelsea prišel kot otrok s sanjami, prevelikimi nogometnimi čevlji in veliko upanja. Po 20. letih še vedno nosim isti moder dres in še vedno imam v sebi isto željo. Klub me je vzgojil, izoblikoval in postal mesto, ki mu lahko rečem dom. Vsaka tekma me je nekaj naučila in me naredila močnejšega. Pot se nadaljuje do leta 2032, moja kri bo ostala modra."
Londončani v domačem prvenstvu zasedajo peto mesto, do konca sezone jih čaka srdit boj za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Tam jim trenutno kaže slabo, prvo tekmo osmine finala proti PSG-ju so izgubili z visokim izidom 5:2.
