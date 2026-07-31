Kapetan, legenda, gospod: Baresi pri 66 letih izgubil boj za življenje

"Naznaniti izgubo človeka, ki je poosebljal srce in dušo Milana, je izjemno težko. Celotna zgodovina Milana žaluje ob smrti Franca Baresija . Njegov zgled in pokončnost bosta za vedno zapisana v DNK kluba, tako kot tudi njegova ikonična številka 6. Sožalje, ki ga Milan v teh težkih trenutkih izreka njegovi družini, deli vsak član rdeče-črne družine, ki to izgubo doživlja kot svojo," so v uradni izjavi za javnost med drugim sporočili rossoneri, pri katerih je Baresi leta 2020 postal častni podpredsednik.

Baresi je zgodaj izgubil oba starša, pri 14 letih pa je postal del družine Milana, kateri je kljub številnim bogatim ponudbam ostal zvest do konca svoje bogate kariere. Za člansko zasedbo je debitiral že pred dopolnjeno polnoletnostjo in v dobrih dveh desetletjih za Milan odigral 716 obračunov. Več nastopov je v klubski zgodovini zbral le njegov dolgoletni obrambni partner Paolo Maldini.

Baresi je z italijanskim velikanom na domačih tleh šestkrat osvojil prvenstvo in bil štirikrat uspešen v superpokalu. Na mednarodnem prizorišču je s soigralci trikrat postal zmagovalec Lige prvakov in uspeh v vseh treh primerih dopolnil z zmago v evropskem superpokalu. Z italijansko izbrano vrsto je leta 1982 slavil na svetovnem prvenstvu, na svojem zadnjem nastopu na mundialu leta 1994 pa s soigralci prišel do finala, kjer jih je po izvajanju enajstmetrovk premagala Brazilija.

S 176 centimetri ni sodil med najvišje nogometaše, prav tako ni izstopal po telesni moči ali hitrosti, kljub temu pa se je v zgodovino nogometa zapisal kot eden najboljših branilcev. Bil je izjemen v branju igre, postavljanju, prestrezanju podaj in pravočasnih posredovanjih. Slovel je po mirnosti pod pritiskom, brezhibni tehniki in vodstvenih sposobnostih, zaradi katerih je pri 22 letih postal kapetan Milana in dolga leta tudi nosil kapetanski trak italijanske reprezentance.