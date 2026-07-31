Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Kapetan, legenda, gospod: Baresi pri 66 letih izgubil boj za življenje

Milano, 31. 07. 2026 08.45 pred eno minuto 3 min branja 8

Avtor:
A.M.
Franco Baresi

Poslovil se je nekdanji nogometaš Milana in italijanske reprezentance Franco Baresi. Eden najboljših branilcev v nogometni zgodovini, ki so ga med kariero občudovali tako soigralci kot nasprotniki, je lani prestal operacijo odstranitve pljučnega vozliča in se v zadnjem obdobju soočal z resnimi zdravstvenimi težavami.

"Naznaniti izgubo človeka, ki je poosebljal srce in dušo Milana, je izjemno težko. Celotna zgodovina Milana žaluje ob smrti Franca Baresija. Njegov zgled in pokončnost bosta za vedno zapisana v DNK kluba, tako kot tudi njegova ikonična številka 6. Sožalje, ki ga Milan v teh težkih trenutkih izreka njegovi družini, deli vsak član rdeče-črne družine, ki to izgubo doživlja kot svojo," so v uradni izjavi za javnost med drugim sporočili rossoneri, pri katerih je Baresi leta 2020 postal častni podpredsednik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden največjih vseh časov

Baresi je zgodaj izgubil oba starša, pri 14 letih pa je postal del družine Milana, kateri je kljub številnim bogatim ponudbam ostal zvest do konca svoje bogate kariere. Za člansko zasedbo je debitiral že pred dopolnjeno polnoletnostjo in v dobrih dveh desetletjih za Milan odigral 716 obračunov. Več nastopov je v klubski zgodovini zbral le njegov dolgoletni obrambni partner Paolo Maldini.

Baresi je z italijanskim velikanom na domačih tleh šestkrat osvojil prvenstvo in bil štirikrat uspešen v superpokalu. Na mednarodnem prizorišču je s soigralci trikrat postal zmagovalec Lige prvakov in uspeh v vseh treh primerih dopolnil z zmago v evropskem superpokalu. Z italijansko izbrano vrsto je leta 1982 slavil na svetovnem prvenstvu, na svojem zadnjem nastopu na mundialu leta 1994 pa s soigralci prišel do finala, kjer jih je po izvajanju enajstmetrovk premagala Brazilija.

S 176 centimetri ni sodil med najvišje nogometaše, prav tako ni izstopal po telesni moči ali hitrosti, kljub temu pa se je v zgodovino nogometa zapisal kot eden najboljših branilcev. Bil je izjemen v branju igre, postavljanju, prestrezanju podaj in pravočasnih posredovanjih. Slovel je po mirnosti pod pritiskom, brezhibni tehniki in vodstvenih sposobnostih, zaradi katerih je pri 22 letih postal kapetan Milana in dolga leta tudi nosil kapetanski trak italijanske reprezentance.

Franco Baresi
Franco Baresi
FOTO: Profimedia

Leto resnih zdravstvenih težav

Baresi se je v zadnjem letu soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Avgusta lani je razkril, da je prestal operacijo odstranitve pljučnega vozliča in začel zdravljenje z imunoterapijo. Milan v izjavi za javnost ni navedel vzroka smrti.

Nogometni svet je sicer že v sredo zvečer pretreslo poročanje italijanskih medijev, da je Baresi izgubil življenje. Milanski klub je kmalu zatem v sporočilu za javnost zanikal lažne informacije, a dodal, da legendarni branilec prestaja "občutljivo obdobje".

Preberi še Italijani so žalovali, Milan pa je zanikal govorice o smrti legende

Nogometni svet se poslavlja

"Poslavljamo se od Franca Baresija, enega izmed protagonistov velikih obračunov milanskega derbija in ene od osebnosti, ki je najbolj zaznamovala zgodovino tega rivalstva. Kapetan, moštveni vodja in simbol Milana je vsak dvoboj z Interjem doživljal v znamenju tekmovalnosti in spoštovanja, v okviru rivalstva, ki je napisalo nepozabne strani italijanskega nogometa," so zapisali pri Interju, večnem rivalu rdeče-črnih.

"Obstajajo ljudje, ki se s svojim talentom vpišejo v zgodovino. In obstajajo tudi takšni, ki s svojo človečnostjo v njej ostanejo za vedno. Franco Baresi je bil oboje. Nivo, slog, vodstvo in spoštovanje na igrišču ter zunaj njega. Bil je zgled za generacije igralcev in navijačev, ljubljen in občudovan s strani vseh nogometnih navdušencev. Njegov spomin bo živel večno," je sporočil zadnji od trojice italijanskih velikanov Juventus.

nogomet franco baresi smrt

Koper proti Fercem poskrbel za blamažo, izpadli vsi trije slovenski klubi

24ur.com Ker bo na tekmi Betis - Dinamo navijal za Špance, ga je hrvaška zveza odpustila
24ur.com Pogba zavrnil milijone
24ur.com Dali so mu le nekaj mesecev, on pa se je boril kot lev in zdržal nekaj let
24ur.com V 41. letu starosti umrl nekdanji kapetan Zvezde
24ur.com Szczesny: Prvo sezono v Barceloni sem odigral brezplačno
24ur.com Hazard izlil dušo: Messi je edini, ki je bil bolj nadarjen od mene
24ur.com 'On je bil Modrić, Kroos in Casemiro v enem'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
31. 07. 2026 09.58
Še se spominjam njegove nepopustljive igre in v večini primerov je sprejemal prave odločitve, nad katerimi so obupavali njegovi najboljši nasprotni igralci. Te igre so ga poslale med nesmrtne!
Odgovori
+2
2 0
Jurkec
31. 07. 2026 09.53
Franco legenda, res pravi gospod. RIP
Odgovori
+2
2 0
poper00
31. 07. 2026 09.51
Med top 5 branilcev vseh časov.
Odgovori
+2
2 0
energetik10
31. 07. 2026 09.46
uf spomini, v 90ih smo rasli s temi igralci Milana…romanticni casi
Odgovori
+4
4 0
Veščec
31. 07. 2026 09.45
LEGENDA,RIP
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
31. 07. 2026 09.30
Odličen igralec, velik človek in nepozabni “Berlusconijev” Milan 🤔
Odgovori
+5
5 0
RUBEŽ
31. 07. 2026 09.28
En boljših obrambnih igralcev. Igral v Milanu, ki je v njegovem času nekaj pomenil. Počivaj v miru.
Odgovori
+5
5 0
mužet
31. 07. 2026 09.08
Res velik nogometaš in človek. RIP
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Pri 58 letih bo znova postal oče
Pri 58 letih bo znova postal oče
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
zadovoljna
Portal
Nekoč ena najlepših igralk, danes z drznim uporniškim slogom na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
vizita
Portal
Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
cekin
Portal
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
moskisvet
Portal
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
To je najslabši čas za pranje avtomobila
To je najslabši čas za pranje avtomobila
dominvrt
Portal
Če vaše mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas za to
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
okusno
Portal
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
voyo
Portal
Shrek tretji
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881