Kapetan, legenda, gospod: Baresi pri 66 letih izgubil boj za življenje

"Naznaniti izgubo človeka, ki je poosebljal srce in dušo Milana, je izjemno težko. Celotna zgodovina Milana žaluje ob smrti Franca Baresija. Njegov zgled in pokončnost bosta za vedno zapisana v DNK kluba, tako kot tudi njegova ikonična številka 6. Sožalje, ki ga Milan v teh težkih trenutkih izreka njegovi družini, deli vsak član rdeče-črne družine, ki to izgubo doživlja kot svojo," so v uradni izjavi za javnost med drugim sporočili rossoneri, pri katerih je Baresi leta 2020 postal častni podpredsednik.
Eden največjih vseh časov
Baresi je zgodaj izgubil oba starša, pri 14 letih pa je postal del družine Milana, kateri je kljub številnim bogatim ponudbam ostal zvest do konca svoje bogate kariere. Za člansko zasedbo je debitiral že pred dopolnjeno polnoletnostjo in v dobrih dveh desetletjih za Milan odigral 716 obračunov. Več nastopov je v klubski zgodovini zbral le njegov dolgoletni obrambni partner Paolo Maldini.
Baresi je z italijanskim velikanom na domačih tleh šestkrat osvojil prvenstvo in bil štirikrat uspešen v superpokalu. Na mednarodnem prizorišču je s soigralci trikrat postal zmagovalec Lige prvakov in uspeh v vseh treh primerih dopolnil z zmago v evropskem superpokalu. Z italijansko izbrano vrsto je leta 1982 slavil na svetovnem prvenstvu, na svojem zadnjem nastopu na mundialu leta 1994 pa s soigralci prišel do finala, kjer jih je po izvajanju enajstmetrovk premagala Brazilija.
S 176 centimetri ni sodil med najvišje nogometaše, prav tako ni izstopal po telesni moči ali hitrosti, kljub temu pa se je v zgodovino nogometa zapisal kot eden najboljših branilcev. Bil je izjemen v branju igre, postavljanju, prestrezanju podaj in pravočasnih posredovanjih. Slovel je po mirnosti pod pritiskom, brezhibni tehniki in vodstvenih sposobnostih, zaradi katerih je pri 22 letih postal kapetan Milana in dolga leta tudi nosil kapetanski trak italijanske reprezentance.
Leto resnih zdravstvenih težav
Baresi se je v zadnjem letu soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Avgusta lani je razkril, da je prestal operacijo odstranitve pljučnega vozliča in začel zdravljenje z imunoterapijo. Milan v izjavi za javnost ni navedel vzroka smrti.
Nogometni svet je sicer že v sredo zvečer pretreslo poročanje italijanskih medijev, da je Baresi izgubil življenje. Milanski klub je kmalu zatem v sporočilu za javnost zanikal lažne informacije, a dodal, da legendarni branilec prestaja "občutljivo obdobje".
Nogometni svet se poslavlja
"Poslavljamo se od Franca Baresija, enega izmed protagonistov velikih obračunov milanskega derbija in ene od osebnosti, ki je najbolj zaznamovala zgodovino tega rivalstva. Kapetan, moštveni vodja in simbol Milana je vsak dvoboj z Interjem doživljal v znamenju tekmovalnosti in spoštovanja, v okviru rivalstva, ki je napisalo nepozabne strani italijanskega nogometa," so zapisali pri Interju, večnem rivalu rdeče-črnih.
"Obstajajo ljudje, ki se s svojim talentom vpišejo v zgodovino. In obstajajo tudi takšni, ki s svojo človečnostjo v njej ostanejo za vedno. Franco Baresi je bil oboje. Nivo, slog, vodstvo in spoštovanje na igrišču ter zunaj njega. Bil je zgled za generacije igralcev in navijačev, ljubljen in občudovan s strani vseh nogometnih navdušencev. Njegov spomin bo živel večno," je sporočil zadnji od trojice italijanskih velikanov Juventus.
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