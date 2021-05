Kapetan Leicestra Morgan se bo upokojil, na zadnji tekmi pričakuje zmago

"To bi bilo fantastično slovo," je dejal Wes Morgan , ki je po prihodu iz Nottingham Foresta leta 2012 za lisice odigral 324 tekem in dosegel 24 golov. Za reprezentanco Jamajke je igral na 30 tekmah.

"Wes je vodil ekipo skozi najuspešnejšo ero kluba in pomagal določiti standarde, ki so potiskali klub naprej. Z nasveti je hranil soigralce, strokovni štab in vse v klubu. Bil je pravi kapetan, njegov prispevek k uspehom je ogromen," se je igralcu, ki se v zadnjem času spopada z bolečinami v hrbtu, poklonil predsednik kluba Aiyawatt Srivaddhanaprabha.