Kapetan Lutona se je zgrudil na igrišču, tekma je bila odpovedana

Na tekmi med Bournemouthom in Lutonom je prišlo do neljubega dogodka. Na njej se je v drugem polčasu zgrudil kapetan gostov Tom Lockyer, zaradi česar so tekmo prekinili in kasneje tudi prestavili.

Luton je na družbenih omrežjih zapisal, da je tekma prestavljena, za zdaj pa še ni jasno, kdaj bodo odigrali zadnjih 25 minut in sodnikov dodatek. Rezultat je bil ob prekinitvi 1:1. V 60. minuti se je namreč na igrišču zgrudil kapetan gostov Tom Lockyer. Zdravniki so mu nemudoma priskočili na pomoč in ga na nosilih odnesli z zelenice ter odpeljali v bolnišnico. Na družbenih omrežjih je novinar Fabrizio Romano zapisal, da naj bi bil Lockyer po informacijah Bournemouthove zdravniške službe odziven in pri zavesti. Kluba tega nista potrdila. Kljub temu zaradi pretresenih nogometašev obeh ekip dvoboja niso nadaljevali.