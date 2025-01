Kapetan Manchester Cityja želi zapustiti klub

Na račun tega se trener Josep Guardiola po visoki zmagi nad Salfordom ni mogel izogniti vprašanju povezanem s prihodnostjo Walkerja. Španec na klopi aktualnih angleških prvakov je izdal, da želi 34-letni Walker zapustiti klub.

"Kyle je prosil, da mu omogočimo raziskati možnosti glede igranja v tujini. Enako je prosil pred dvema letoma, ko smo osvojili trojno krono. Želel ga je Bayern, a ponudba ni bila dovolj dobra," je pojasnil Guardiola in dodal: "Uspehi kluba v zadnjih letih ne bi bili takšni, če ne bi bilo njega. Dal nam je nekaj, česar mi nismo imeli, in bil je neverjeten. Zdaj želi oditi v drugo državo. Zaradi tega raje na igrišče pošljem igralce, ki so osredotočeni na to mesto, to je vse.