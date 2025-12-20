Naslovnica
Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl

Manchester, 20. 12. 2025 10.07 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bruno Fernandes in Benjamin Šeško

Benjamin Šeško se je na angleške zelenice vrnil po enomesečni prisilni pavzi zaradi poškodbe kolena. Slovenski napadalec je odigral zadnjih 30 minut dvoboja in pomagal pri vodilnem zadetku rdečih vragov za 4:3. Kot poročajo otoški mediji pa je 22-letni Radečan blizu uvrstitvi v udarno postavo rdečih vragov na prvenstveni tekmi v Birminghamu, ko jih bo na Villa Parku gostila vroča Aston Villa. Medtem je kapetan vragov Bruno Fernandes otoškim medijem z izbranimi besedami govoril o Slovencu ...

Benjamin Šeško si je koleno poškodoval 8. novembra na tekmi 11. kroga proti Tottenhamu (2:2), po sanirani poškodbi, a ob zastrupitvi s hrano, pa je zadnji prvenstveni dvoboj proti Bournemouthu začel na klopi za rezervne igralce. 

V igro je vstopil v 69. minuti pri zaostanku z 2:3, a s soigralci ni uspel pripraviti popolnega preobrata po slabšem drugem polčasu kluba z Old Trafforda (4:4). Kot poroča otoški BBC pa je 22-letni Radečan resno v igri, da na tekmi proti Aston Villi zaigra v udarni enajsterici. 

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

"Pripravljen je, pol ure igre proti Bournemouthu mu je pomagalo, da se vrne v ritem in glede na videno je fizično v dobrem stanju po prisilnem počitek. Poškodba je preteklost, Ruben Amorim razmišlja da ga uvrsti med udarnih 11," pišejo Otočani, ki dodajajo, da je Amorimu ves čas desna roka tako na igrišču, kot ob njem, kapetan Bruno Fernandes. 

"Rojak ima pomemben vpliv na trenerja. Amorim ga posluša in tudi večkrat uboga," dodajajo angleški mediji, ki se sklicujejo na vire blizu kluba, ki trdijo, da ima Fernandes lepo mnenje o slovenskemu napadalcu in verjame, da bo v nadaljevanju velika in pomembna okrepitev za rdeče vrage. 

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
FOTO: Profimedia

"Rabil je čas, oziroma še vedno ga potrebuje. Ni lahko priti mlademu fantu na Otok in obleči dres Manchester Uniteda. Ima redko videne telesne sposobnosti, gotova ga čaka lepa prihodnost. Prepričan sem, da bo našemu klubu še veliko dal," je z izbranimi besedami govoril o 22-letni Slovencu prvi med enakimi v slačilnici Manchester Uniteda. "Na stroki je, da ga pametno izkoristi, saj ima neverjetne značilnosti. Takšne motorike še nisem videl," je še dejal Portugalec.

nogomet šeško fernandes

