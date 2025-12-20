Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Benjamin Šeško si je koleno poškodoval 8. novembra na tekmi 11. kroga proti Tottenhamu (2:2), po sanirani poškodbi, a ob zastrupitvi s hrano, pa je zadnji prvenstveni dvoboj proti Bournemouthu začel na klopi za rezervne igralce.

V igro je vstopil v 69. minuti pri zaostanku z 2:3, a s soigralci ni uspel pripraviti popolnega preobrata po slabšem drugem polčasu kluba z Old Trafforda (4:4). Kot poroča otoški BBC pa je 22-letni Radečan resno v igri, da na tekmi proti Aston Villi zaigra v udarni enajsterici.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

"Pripravljen je, pol ure igre proti Bournemouthu mu je pomagalo, da se vrne v ritem in glede na videno je fizično v dobrem stanju po prisilnem počitek. Poškodba je preteklost, Ruben Amorim razmišlja da ga uvrsti med udarnih 11," pišejo Otočani, ki dodajajo, da je Amorimu ves čas desna roka tako na igrišču, kot ob njem, kapetan Bruno Fernandes.

"Rojak ima pomemben vpliv na trenerja. Amorim ga posluša in tudi večkrat uboga," dodajajo angleški mediji, ki se sklicujejo na vire blizu kluba, ki trdijo, da ima Fernandes lepo mnenje o slovenskemu napadalcu in verjame, da bo v nadaljevanju velika in pomembna okrepitev za rdeče vrage.

Bruno Fernandes FOTO: Profimedia

"Rabil je čas, oziroma še vedno ga potrebuje. Ni lahko priti mlademu fantu na Otok in obleči dres Manchester Uniteda. Ima redko videne telesne sposobnosti, gotova ga čaka lepa prihodnost. Prepričan sem, da bo našemu klubu še veliko dal," je z izbranimi besedami govoril o 22-letni Slovencu prvi med enakimi v slačilnici Manchester Uniteda. "Na stroki je, da ga pametno izkoristi, saj ima neverjetne značilnosti. Takšne motorike še nisem videl," je še dejal Portugalec.