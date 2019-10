Kapetan Oblak oster do soigralcev: Igrali in napadali smo brez glave

Vratar slovenske reprezentance Jan Oblak, ki je ob odsotnosti prvega kapetana Bojana Jokića tako kot proti Poljski v Ljubljani vnovič od prve minute nosil tako želeni kapetanski trak, se je po tekmi brez zavor lotil analize predstave soigralcev v polju. V prvem polčasu so bili sicer rahlo boljši izbranci Matjaža Keka, Oblak pa je moral v zadnjem napadu polčasa prvič po žogo v svojo mrežo, a je bil zadetek Eljifa Elmasaupravičeno razveljavljen. Elmas je nato v 50. in 68. minuti zabil dva mojstrska zadetka za zmago Severne Makedonije, ko je najprej prišel sam pred Oblaka in ga premagal z delikatnim lobom, na to pa vnovič iz oči v oči matiral Škofjeločana še s strelom ob vratnico.

"Videlo se je, da danes nismo bili pravi, da nismo naredili tistega, kar smo se zmenili,"je takoj po tekmi za TV Slovenija 2 povedal Oblak. "Na žalost smo izgubili, nismo si zaslužili nič več, nobene točke. Treba je dati glave gor, treba je gledati naslednjo tekmo v nedeljo in lahko samo upamo, da bomo naredili nekaj več, ne tako kot danes, ko na žalost nismo naredili ničesar."

'Nismo odpisani'

Član madridskega Atletica in največji slovenski zvezdnik, ki je na zadnjih dveh tekmah reprezentance dobil že štiri gole, se je nato podrobneje lotil poraza v Skopju, po katerem je Slovenija predala drugo mesto na lestvici skupine G in pred morda že ključnim spopadom z Avstrijo v Ljubljani padla vse do četrtega mesta.

"Mislim, da ni bilo nobenega strahu pred tekmo, odvila se je tako ... Mislim, da bi morali to tekmo odigrati bolj z glavo. V določenih momentih smo igrali nekako preveč 'brez glave' in napadali 'brez glave', namesto, da bi se ustavili, umirili igro in počasi odigrali naprej. Dobili smo dva gola, nekako zato, ker smo se preveč odprli, kar ni bilo potrebno. Saj pravim ... Na žalost smo izgubili,"meni Oblak.

"Celo tekmo smo puščali preveč odprtega prostora. Linije so bile preveč narazen, med napadalci, vezisti in obrambo je bilo preveč prostora in to je to, kar sem rekel. Morali bi odigrati bolj z glavo, se postaviti na igrišču in odigrati več sigurnih žog, ne bi jih smeli toliko izgubiti. Potem verjamem, da bi prišli v več priložnosti. Sigurno se po takšnih porazih pokaže, če smo pravi ali ne. Če smo pravi, bomo v nedeljo to pokazali. Jaz verjamem, da smo. Nismo odpisani, septembra smo zmagali dve tekmi, zdaj smo izgubili eno, ampak še ena nas čaka v nedeljo. V teh treh, štirih dneh do tekme se je potrebno pripraviti, zbistriti glavo in iti v tekmo."

TEKMA

Kek: Bili smo preslabi

Tudi selektor Kek je po tekmi na novinarski konferenci priznal, da je bila njegova ekipa "preslaba, da bi si zaslužila kaj več". Potrdil je tudi, da je vezist Rene Krhin, ki ga je zamenjal po vsega nekaj minutah drugega polčasa, izgubljen za tekmo z Avstrijo.