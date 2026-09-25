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Nogomet

Kapetan Oblak: Verjamem, da smo na pravi poti

Brdo pri Kranju, 25. 09. 2026 13.11 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
STA
Jan Oblak

Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi lige narodov (skupina B1), kjer se bo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Kapetan reprezentance Jan Oblak je prepričan, da so na pravi poti.

Uspešen začetek domačega trojčka v Stožicah je ključen. Pozitivni rezultat proti čvrstim Škotom bi ekipi takoj dal vetra v jadra in jo obdržal v igri za visoka mesta oziroma varno cono pred zahtevnima gostovanjema.

Kapetan Jan Oblak je prepričan, da so se zmožni že na prvi tekmi v Stožicah pokazati v najboljši luči, ligo narodov pa vidi kot stopničko na poti do želenega cilja - uvrstitve na evropsko prvenstvo.

"Verjamem, da je ekipa dobra, verjamem, da so fantje dobri in vsi se zavedamo, da nas na EP ne bo popeljal posameznik, ampak ekipa. Če bomo vsi skupaj držali od začetka do konca, bo mogoče to, kar nam je uspelo za prejšnje EP," se je Oblak na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju strinjal, da je Slovenija najboljša takrat, ko deluje kot celota.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak
Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak
FOTO: Damjan Žibert

"Čeprav zdaj govorimo o ligi narodov, pomeni liga narodov začetek cikla za EP. Dober rezultat v ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče malo lažje kvalifikacijske skupine," je še poudaril pomen celotnega turnirja.

Brez Šeška

Slovenija bo morala to pomembno tekmo odigrati brez prvega zvezdnika Benjamina Šeška. Napadalec Manchester Uniteda je zaradi obnovljene poškodbe golenice moral odpovedati reprezentančno akcijo.

"Celotna situacija ni lahka, zelo hitro je prestopil v velik klub, je pod velikim pritiskom, vem, da je v takšnih klubih pritisk vedno ogromen in ko pridejo poškodbe je zelo težko, ampak treba je samo verjeti v sebe, nekako stremeti k temu, da se pozdraviš čim prej, da se vrneš in da vsem tistim, ki mislijo, da ne moreš, pokažeš, da se motijo," je začel Oblak.

"Verjamem, da mu bo uspelo, da bo ostal močan, da bo glava zdržala in da ko se bo vrnil, bo ponovno na najvišji ravni," je povedal Oblak, ki je čuvaj mreže pri madridskem Atleticu.

Štiri tekme v 11 dneh

Slovenijo čaka zelo zgoščen spored, štiri tekme v 11 dneh. Prva uradna preizkušnja v tem ciklu bo ravno sobotni spektakel proti Škotski v Stožicah (ob 15.00).

Škofjeločanu ustreza takšen tekmovalni ritem. "Raje igram na ta način, glede na to, da sem navajen, da skoraj vsako sezono 70 odstotkov sezone odigramo na ta način, je meni to všeč."

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"Bo pa težko, naporno, veliko igralcev v naši ekipi ni navajeno igrati na takšen način veliko tekem, ki si sledijo. Takšen spored je vsekakor dodaten plus za večje reprezentance, glede na to, da imajo večji izbor igralcev, da so igralci navajeni igrati na vsake tri dni, ampak to ne sme biti noben izgovor. Tisti, ki ni navajen, se bo moral privaditi in navaditi," je povedal Oblak.

Škoti ne bodo lahek nasprotnik

Slovenija v dosedanjih petih medsebojnih poskusih Škotske še ni premagala. "Škotska je zahteven tekmec, kadarkoli smo igrali proti njim, smo imeli velike probleme," se zaveda kapetan ekipe.

"Vedno se je govorilo, da je Škotska močna samo na dolgo žogo, na prekinitve, to je mogoče bilo pred 15, 20 leti, temu ni več tako. Škotska igra lep nogomet, zna igrati, nazadnje, ko smo igrali na Škotskem, se spomnim, da smo se pripravljali na dolge žoge, na prekinitve, oni so pa v prvih minutah spustili žogo na tla in imeli v prvih 10 minutah tri stoodstotne priložnosti," se škotskega izziva zaveda Oblak.

"Skupina je zelo zahtevna in Škotska zelo kvalitetna reprezentanca, nenazadnje je igrala na zadnjem svetovnem prvenstvu in pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah," je opozoril.

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Za Slovenci so kakovostne priprave. "Priprave so bile dobre, delali smo na taktiki, tehniki, delamo na tem, da vsak igralec ve, kaj mora delati na terenu, da ni samo, da se vrže žogo, pa igra. Ampak na igrišču, na tekmi, bo vsak igralec, vsak posameznik moral biti tudi sposoben dojemati situacijo in mogoče narediti tudi kakšno drugačno stvar," z veseljem pričakuje tekmo izkušenj vratar.

Oblak je poletje v Sloveniji preživel sproščujoče, a vseeno aktivno. Z zvezdnikom severnoameriške košarke Luko Dončićem sta igrala golf. "Luka igra golf malo dalj časa, ampak sem že rekel, da naslednje poletje, ko pridemo v Slovenijo, ne bo imel možnosti. Vsak športnik je zelo tekmovalen in tudi v takšnih rekreativnih stvareh na koncu skoraj želimo postati profesionalci, čeprav je to nemogoče, in želimo izpiliti tehniko do konca," je Oblak napovedal zanimivo golfsko revanšo Dončiću.

Poglavja:
Na vrh Brez Šeška Štiri tekme v 11 dneh Škoti
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