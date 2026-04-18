Kapetan ostaja: Locatelli podaljšal zvestobo Juventusu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Od svojega prihoda je Manuel Locatelli, ki je zbral 36 nastopov in dosegel tri gole za Italijo, za Juventus odigral 224 tekem v vseh tekmovanjih, dosegel devet golov in prispeval 17 podaj.

"Podaljšanje pogodbe predstavlja nadaljnji korak k utrjevanju in zagotavljanju kontinuitete našega športnega projekta, ki gleda v prihodnost in si prizadeva, da bi bila ekipa še bolj konkurenčna," je v sporočilu za javnost komentiral izvršni direktor Damien Comolli.

Juventus, ki je kot trenutno četrti na ligaški razpredelnici na zadnjem mestu, ki staro damo še pelje v kvalifikacije za ligo prvakov, dve točki pred Comom (5.), se bo v nedeljo v 33. krogu italijanskega prvenstva pomeril z osmouvrščeno Bologno.