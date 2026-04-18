Kapetan ostaja: Locatelli podaljšal zvestobo Juventusu

Od svojega prihoda je Manuel Locatelli, ki je zbral 36 nastopov in dosegel tri gole za Italijo, za Juventus odigral 224 tekem v vseh tekmovanjih, dosegel devet golov in prispeval 17 podaj.
"Podaljšanje pogodbe predstavlja nadaljnji korak k utrjevanju in zagotavljanju kontinuitete našega športnega projekta, ki gleda v prihodnost in si prizadeva, da bi bila ekipa še bolj konkurenčna," je v sporočilu za javnost komentiral izvršni direktor Damien Comolli.
Juventus, ki je kot trenutno četrti na ligaški razpredelnici na zadnjem mestu, ki staro damo še pelje v kvalifikacije za ligo prvakov, dve točki pred Comom (5.), se bo v nedeljo v 33. krogu italijanskega prvenstva pomeril z osmouvrščeno Bologno.
