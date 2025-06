Kapetan ostaja v vijoličastem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ažbe Jug je podaljšal pogodbo z Mariborom, ki bi mu potekla ob koncu sezone 2025/26. Nov dogovor je zdaj veljaven do poletja 2027. "Zelo smo veseli, da nadaljujemo skupno zgodbo. Ažbetove izkušnje, značaj in vodstvene značilnosti so za nas izjemno dragocena spoznanja. Zavedanje, da bo ostal del te ekipe, pa nam daje samozavest za naprej," je za uradno spletno stran aktualnih slovenskih podprvakov dejal vodja nogometnih operacij NK Maribor Cem Basgul.