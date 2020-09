Kapetan ostaja zvest Villi

Kapetan angleškega nogometnega prvoligaša Aston Ville Jack Grealish je s klubom podpisal novo, petletno pogodbo, po kateri bo v Birminghamu ostal do leta 2025. Petindvajsetletni angleški reprezentant, ki so ga povezovali s prestopom v večje ekipe, je novico obelodanil prek družbenih omrežij. "To je moj klub, moj dom in vesel sem, da tu ostajam," je sporočil Grealish, ki nosi barve Aston Ville od osmega leta starosti.

