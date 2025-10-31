Kapetan Šeškovega kluba zavrnil 800.000 evrov zaradi besed žene

Bruno Fernandes je v Manchester prispel pred petimi leti in se hitro ustalil v vlogi kreativnega vodje zvezne vrste in najboljšega igralca kluba. Zdaj je tudi kapetan in verjame, da se je pravilno odločil, ko je zavrnil bogato ponudbo z Bližnjega vzhoda. "Moja žena me je vprašala, ali sem dosegel vse, kar sem želel doseči pri Unitedu. Ve, da nisem. Ne vem, ali bom kdaj sploh osvojil Premier League ali Ligo prvakov, zagotovo pa mi to ne bo uspelo, če se ne potrudim," je glavni razlog za ostanek v Manchestru odkril Fernandes.