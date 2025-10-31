Kapetan Šeškovega kluba zavrnil 800.000 evrov zaradi besed žene

Bruno Fernandes je v Manchester prispel pred petimi leti in se hitro ustalil v vlogi kreativnega vodje zvezne vrste in najboljšega igralca kluba. Zdaj je tudi kapetan in verjame, da se je pravilno odločil, ko je zavrnil bogato ponudbo z Bližnjega vzhoda. "Moja žena me je vprašala, ali sem dosegel vse, kar sem želel doseči pri Unitedu. Ve, da nisem. Ne vem, ali bom kdaj sploh osvojil Premier League ali Ligo prvakov, zagotovo pa mi to ne bo uspelo, če se ne potrudim," je glavni razlog za ostanek v Manchestru odkril Fernandes.
Kljub težkemu začetku sezone pod taktirko njegovega rojaka Rubena Amorima so tri zaporedne zmage občutno izboljšale vzdušje v slačilnici Uniteda in Fernandesa še dodatno motivirale. "Sledil sem svojemu nagonu, poslušal svoje srce in svojo ženo. Vedno me je podpirala in oba meniva, da lahko tu dosežem veliko. Čutil sem, da sem še vedno del načrtov v klubu in da lahko klubu pomagam doseči cilje. Vedno sem dejal, da se tu počutim dobro. Želim doseči svoje sanje," je o odločitvi dodal portugalski nogometaš, ki je v dresu Uniteda zaigral na natanko 300 tekmah, na katerih je zabil 100 golov. Manchester United in Benjamina Šeška v soboto čaka obračun z Nottingham Forestom, na katerem bodo poskušali vpisati četrto zaporedno zmago.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.