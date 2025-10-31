Svetli način
Nogomet

Kapetan Šeškovega kluba zavrnil 800.000 evrov zaradi besed žene

Manchester, 31. 10. 2025 08.15 | Posodobljeno pred 36 minutami

6

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes naj bi po poročanjih otoških medijev minulo poletje iz Savdske Arabije prejel ponudbo, vredno kar 800.000 evrov na teden. Na koncu se namigovanja niso spremenila v dejstva in 31-letnik v tej sezoni znova brani barve Uniteda. Zdaj je soigralec Benjamina Šeška spregovoril o razlogih za zavrnitev pregrešno visoke ponudbe.

Bruno Fernandes je v Manchester prispel pred petimi leti in se hitro ustalil v vlogi kreativnega vodje zvezne vrste in najboljšega igralca kluba. Zdaj je tudi kapetan in verjame, da se je pravilno odločil, ko je zavrnil bogato ponudbo z Bližnjega vzhoda. "Moja žena me je vprašala, ali sem dosegel vse, kar sem želel doseči pri Unitedu. Ve, da nisem. Ne vem, ali bom kdaj sploh osvojil Premier League ali Ligo prvakov, zagotovo pa mi to ne bo uspelo, če se ne potrudim," je glavni razlog za ostanek v Manchestru odkril Fernandes.

Bruno Fernandes in Benjamin Šeško
Bruno Fernandes in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Kljub težkemu začetku sezone pod taktirko njegovega rojaka Rubena Amorima so tri zaporedne zmage občutno izboljšale vzdušje v slačilnici Uniteda in Fernandesa še dodatno motivirale. "Sledil sem svojemu nagonu, poslušal svoje srce in svojo ženo. Vedno me je podpirala in oba meniva, da lahko tu dosežem veliko. Čutil sem, da sem še vedno del načrtov v klubu in da lahko klubu pomagam doseči cilje. Vedno sem dejal, da se tu počutim dobro. Želim doseči svoje sanje," je o odločitvi dodal portugalski nogometaš, ki je v dresu Uniteda zaigral na natanko 300 tekmah, na katerih je zabil 100 golov. Manchester United in Benjamina Šeška v soboto čaka obračun z Nottingham Forestom, na katerem bodo poskušali vpisati četrto zaporedno zmago.

ruben amorim benamin šeško bruno fernandes manchester united
