Kapetan Timi Max Elšnik podaljšal pogodbo z Olimpijo

Pred prihodom v prestolnico je igral v mladinskem pogonu Aluminija, nato pa se je leta 2015 preselil v Anglijo. Tam je bil član Derby Countyja, kot posojen igralec je nastopal tudi za Swindon Town, Mansfield Town in Northampton.

"Moram priznati, da sem izredno zadovoljen, ker je Timi Max Elšnik podpisal novo pogodbo z Olimpijo," zadovoljstva ne skriva športni direktor Zmajev Mladen Rudonja.

"S to potezo smo jasno pokazali, kakšne so smernice našega kluba. Kakšen je naš dolgoročen cilj. Timi Max je eden ključnih nogometašev Olimpije, glede na prikazano v preteklosti pa si je novo pogodbo več kot zaslužil. Prav tako je podaljšanje sodelovanja s Timijem Maxom dokaz, da resno razmišljamo o slovenskih nogometaših. V prihodnje jih želimo imeti v članski ekipi še več. To je smer, v kateri se želimo gibati. In se tudi bomo," je dejal Rudonja.