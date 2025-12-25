Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Kapetan Tottenhama obtožen zaradi konflikta s sodnikom

London, 25. 12. 2025 09.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Cristian Romero

Po prejetem drugem rumenem kartonu na tekmi proti Liverpoolu je kapetan Tottenhama Christian Romero besedno obračunal z glavnim sodnikom Johnom Brooksom. V luči dogodka so ga obtožili neprimernega vedenja, tako da Argentincu grozi podaljšana prepoved nastopanja.

Zadnjih nekaj let ima Tottenham veliko disciplinskih težav predvsem na obračunih proti svojim največjim tekmecem. Spomnimo se nore tekme proti Chelseaju v sezoni 2023/24, ko so Spursi skoraj cel drugi polčas igrali z dvema igralcema manj in na koncu izgubili s 4:1.

Izključitev Xavija Simonsa
Izključitev Xavija Simonsa
FOTO: Profimedia

Tudi na sobotnem obračunu proti letos slabemu Liverpoolu je Tottenham na cedilu pustilo nepremišljeno obnašanje igralcev. Največji hendikep je svoji ekipi v 32. minuti "priigral" Xavi Simons. 22-letni Nizozemec je popolnoma nepotrebno pohodil ahilovo tetivo svojega reprezentančnega soigralca Virgila Van Dijka. Sodnik John Brooks mu je sprva sicer namenil zgolj rumeni karton, a je po VAR pregledu spremenil svojo odločitev in Simons je moral zapustiti teren.

Gostje do konca prvega polčasa niso uspeli izkoristiti številčne premoči na terenu, tako da so igralci na odmor odšli s prvotnim izidom 0:0. Le-ta pa se je 10 minut po začetku druge polovice igre spremenil, ko je za vodstvo Liverpoola poskrbel Alexander Isak, ki se je pri svojem drugem ligaškem golu v rdečem dresu tudi huje poškodoval in bo odsoten več mesecev. V 66. minuti je prednost gostov povišal Hugo Ekitike, ki je preskočil Christiana Romera in žogo poslal mimo nemočnega Vicaria. Argentinski branilec je strastno trdil, da je bil nad njim storjen prekršek, pri čemer je bil tako agresiven, da mu je glavni delilec pravice namenil rumeni karton.

Cristian Romero in Ibrahima Konate
Cristian Romero in Ibrahima Konate
FOTO: Profimedia

Domači kapetan je v 93. minuti storil novo neumnost, ko je brez kakršnekoli potrebe brcnil Ibrahima Konateja, s čimer si je prislužil še svojo drugo rumeno kazen večera in bil primoran zapustiti teren, česar pa 27-letnik ni naredil na umirjen način. Pri sodniku je protestiral dokler se je dalo in mu namenil tudi veliko sočnih besed, nekaj, kar zna Romera stati v prihodnosti.

Pritoževanje Romera pri sodniku
Pritoževanje Romera pri sodniku
FOTO: Profimedia

Angleška nogometna zveza (FA) ga je namreč obtožila neprimernega vedenja, zaradi česar Argentincu grozi dodatna zaostritev kazni. Jasno je že, da bo izpustil neugodno gostovanje v južnem Londonu pri Crystal Palaceu, ob morebitnem spoznanju za krivega pa bi lahko Romero na stranskem tiru ostal tudi v novem letu. Ob daljši odsotnosti Simonsa lahko to pomeni še dodatne težave za Londončane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Domneva se, da po izključitvi v 93. minuti ni želel zapustiti igrišče, s čimer je kršil pravila igre. Prav tako se je do glavnega sodnika obnašal agresivno in konfliktno," so zapisali v uradnem odzivu. Dodali so še, da ima Romero čas za odziv do 2. januarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
cristian romero tottenham liverpool rdeči karton

Obeta se nov rekorden prestop brazilskega čudežnega dečka

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425