Kapetan Tottenhama obtožen zaradi konflikta s sodnikom

Zadnjih nekaj let ima Tottenham veliko disciplinskih težav predvsem na obračunih proti svojim največjim tekmecem. Spomnimo se nore tekme proti Chelseaju v sezoni 2023/24, ko so Spursi skoraj cel drugi polčas igrali z dvema igralcema manj in na koncu izgubili s 4:1.
Tudi na sobotnem obračunu proti letos slabemu Liverpoolu je Tottenham na cedilu pustilo nepremišljeno obnašanje igralcev. Največji hendikep je svoji ekipi v 32. minuti "priigral" Xavi Simons. 22-letni Nizozemec je popolnoma nepotrebno pohodil ahilovo tetivo svojega reprezentančnega soigralca Virgila Van Dijka. Sodnik John Brooks mu je sprva sicer namenil zgolj rumeni karton, a je po VAR pregledu spremenil svojo odločitev in Simons je moral zapustiti teren.
Gostje do konca prvega polčasa niso uspeli izkoristiti številčne premoči na terenu, tako da so igralci na odmor odšli s prvotnim izidom 0:0. Le-ta pa se je 10 minut po začetku druge polovice igre spremenil, ko je za vodstvo Liverpoola poskrbel Alexander Isak, ki se je pri svojem drugem ligaškem golu v rdečem dresu tudi huje poškodoval in bo odsoten več mesecev. V 66. minuti je prednost gostov povišal Hugo Ekitike, ki je preskočil Christiana Romera in žogo poslal mimo nemočnega Vicaria. Argentinski branilec je strastno trdil, da je bil nad njim storjen prekršek, pri čemer je bil tako agresiven, da mu je glavni delilec pravice namenil rumeni karton.
Domači kapetan je v 93. minuti storil novo neumnost, ko je brez kakršnekoli potrebe brcnil Ibrahima Konateja, s čimer si je prislužil še svojo drugo rumeno kazen večera in bil primoran zapustiti teren, česar pa 27-letnik ni naredil na umirjen način. Pri sodniku je protestiral dokler se je dalo in mu namenil tudi veliko sočnih besed, nekaj, kar zna Romera stati v prihodnosti.
Angleška nogometna zveza (FA) ga je namreč obtožila neprimernega vedenja, zaradi česar Argentincu grozi dodatna zaostritev kazni. Jasno je že, da bo izpustil neugodno gostovanje v južnem Londonu pri Crystal Palaceu, ob morebitnem spoznanju za krivega pa bi lahko Romero na stranskem tiru ostal tudi v novem letu. Ob daljši odsotnosti Simonsa lahko to pomeni še dodatne težave za Londončane.
"Domneva se, da po izključitvi v 93. minuti ni želel zapustiti igrišče, s čimer je kršil pravila igre. Prav tako se je do glavnega sodnika obnašal agresivno in konfliktno," so zapisali v uradnem odzivu. Dodali so še, da ima Romero čas za odziv do 2. januarja.
