Kapetan Tottenhama obtožen zaradi konflikta s sodnikom

Zadnjih nekaj let ima Tottenham veliko disciplinskih težav predvsem na obračunih proti svojim največjim tekmecem. Spomnimo se nore tekme proti Chelseaju v sezoni 2023/24, ko so Spursi skoraj cel drugi polčas igrali z dvema igralcema manj in na koncu izgubili s 4:1.

Tudi na sobotnem obračunu proti letos slabemu Liverpoolu je Tottenham na cedilu pustilo nepremišljeno obnašanje igralcev. Največji hendikep je svoji ekipi v 32. minuti "priigral" Xavi Simons. 22-letni Nizozemec je popolnoma nepotrebno pohodil ahilovo tetivo svojega reprezentančnega soigralca Virgila Van Dijka. Sodnik John Brooks mu je sprva sicer namenil zgolj rumeni karton, a je po VAR pregledu spremenil svojo odločitev in Simons je moral zapustiti teren.

Gostje do konca prvega polčasa niso uspeli izkoristiti številčne premoči na terenu, tako da so igralci na odmor odšli s prvotnim izidom 0:0. Le-ta pa se je 10 minut po začetku druge polovice igre spremenil, ko je za vodstvo Liverpoola poskrbel Alexander Isak, ki se je pri svojem drugem ligaškem golu v rdečem dresu tudi huje poškodoval in bo odsoten več mesecev. V 66. minuti je prednost gostov povišal Hugo Ekitike, ki je preskočil Christiana Romera in žogo poslal mimo nemočnega Vicaria. Argentinski branilec je strastno trdil, da je bil nad njim storjen prekršek, pri čemer je bil tako agresiven, da mu je glavni delilec pravice namenil rumeni karton.