Elšnik: Imamo veliko sreče, pa tudi sodniki so na naši strani, zato imamo 43 točk

Nogometaši ljubljanske Olimpije, premočno vodilne ekipe v slovenskem prvenstvu, so tri kroge pred koncem že osvojili jesenski naslov prvaka. Zmaji imajo na lestvici kar trinajst točk prednosti pred Celjani in neverjetnih 19 pred aktualnimi prvaki iz Maribora. Ljubljančani so minuli konec tedna dobili sosedski derbi z Domžalami (3:0) in še povečali točkovno prednost pred zasledovalci. Kapetan Olimpije Timi Mx Elšnik se je po prepričljivi zmagi tudi malce šalil ...

icon-expand Timi Max Elšnik FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Olimpija ne popušča. Štirinajst zmag ob 43 točkah še naprej pomeni zelo zanesljivo prednost pred tekmeci. Izbranci Alberta Riere so tudi v Domžalah svoje delo opravili pričakovano. Domači so sicer po nizu šestih tekem brez poraza z optimizmom pričakali zeleno-bele, a so slednji v drugem polčasu stvari obrnili na svojo stran.

Olimpija je tri kroge pred koncem že osvojila jesenski naslov. Zmaji imajo 13 točk prednosti pred Celjani, aktualni prvaki iz Maribora pa zaostajajo že 19 točk.

Kapetan zmajev Timi Max Elšnik je duhovito komentiral letošnji zmagoviti pohod zmajev. "Mislim, da imamo veliko sreče, pa tudi sodniki so na naši strani, zato imamo 43 točk. Vsak dan veliko molimo na treningu in potem končamo s takšnim številom zmag." Elšnik je nato v resnejšem v pogovoru za uradno klubsko spletno stran še dodal: "Dominirali smo 90 minut. Postalo nam je lažje, ko smo ostali na terenu z igralcem več. To je bila ena prvih tekem, ko se po vodstvu z 1 – 0 nismo povlekli in smo skozi celotno srečanje nadaljevali v svojem ritmu. Tudi oni so imeli nekaj priložnosti predvsem iz protinapadov, saj imajo hitre napadalce, a kljub temu smo kontrolirali potek srečanja. Lahko bi zadeli še več golov, če bi bili bolj konkretni, a najpomembnejše so tri točke," je dejal Štajerec na začasnem delu v prestolnici in se že obrnil naproti reprezentančnim izzivom, ki ga v prihodnje čakajo. "Vedno, ko igraš pred reprezentančnim premorom, je pomembno, da končaš pozitivno in gremo lahko vsi srečni na odmor. Trenutno je vse popolno. Pred to tekmo smo bili mogoče v manjši krizi glede igre, a smo vseeno zmagovali. Ko se bomo sedaj zopet dvignili, se nas bodo lahko ostali še bolj bali."

icon-expand Albert Riera FOTO: Luka Kotnik

Glavni trener NK Olimpija Albert Riera se je v izjavi za spletno stran zmajev po zmagi v Domžalah (3:0) malce obregnil tudi ob komentarje, da zmagujejo zaradi pomoči sodnikov, in povedal: "Zelo sem vesel za svoje fante, saj zmagujejo. Trener ne zmaguje tekem. Vesel sem, da imamo Matevža Vidovška in da so sodniki na naši strani. Oni so naši prijatelji. Ko slišim govorice ljudi iz nogometa, da zmagujemo zaradi sodnikov in vratarja, lahko povem samo, da 43 točk ne osvojiš zaradi sreče ali sodnikov, prav tako zaradi tega nimaš enajst točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci in 31 doseženih golov na 17 tekmah. Če igraš dobro, morda potrebuješ tudi nekaj sreče, da se žoga od vratnice odbije v mrežo. A srečo je potrebno izzvati. Sodniki in vratarji ne dosegajo golov, temveč ta ekipa, ki si ustvarja veliko priložnosti in dosega gole." Španec na ljubljanski klopi je še dodal: "Čutim, da smo prava ekipa, ki diha kot eno. Vidim, da igralci verjamejo v našo vizijo in vedo, da imamo še vedno prostor za napredek. Na premor se po tej zmagi odpravljamo zelo dobre volje. Takšna srečanja, kot je bilo današnje, lahko na koncu odločajo o naslovu prvaka. Še vedno nas čaka dolga pot, sezona je še dolga. Pomembno je, kako sezono začneš, a še pomembneje je, kako jo končaš. Imamo veliko mladih igralcev, za katere vem, da lahko igrajo še bolje."