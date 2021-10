Kapetan zmajev pred tekmo s Koprom: Želimo d(p)okazati, da smo boljši od njih

V lanski sezoni so jim na poti do lovorike stali Brežice, Nafta, Domžale in na koncu še Celje. V aktualni sezoni je format tekmovanja nekoliko spremenjen, saj sodeluje manj moštev kot sicer. V tekmovanje so vključeni vsi prvoligaši iz lanske sezone in prvouvrščeni ekipi iz druge lige. Olimpija svojo pot začenja v četrtfinalu. Sistem pokalnega tekmovanja bo tudi letos enokrožen, torej o potniku v naslednji krog odloča ena tekma. Koprčani so si morali nastop v četrtfinalu pokala priboriti proti Aluminiju. V Kidričevem so uspeli izvesti preobrat in slavili z rezultatom 1:2. Koper se je z Olimpijo pomeril že v soboto v prvenstvu, ko so zmaji z izjemnim golom Almedina Ziljkića zmagali z 0:1. "Na prvenstveni tekmi je Koper potrdil, da je kvalitetna ekipa s kakovostnimi igralci. Niso zaman na prvem mestu, temveč so si vrh lestvice zaslužili. Bilo je težko srečanje, sploh ker je bilo v gosteh. Da domačem obračunu smo izgubili in nismo si smeli privoščiti enakih napak. Na koncu nam je uspelo iztržiti tri točke. V sredo prihajajo v Ljubljano in imeti moramo enak pristop, kot smo ga imeli na ligaškem srečanju. Zmaga pomeni napredovanje v naslednji krog in to je naš cilj," je pred četrtfinalom v Stožicah dejal kapetan Olimpije Timi Max Elšnik.