Kapetan zmajev pred začetkom pomladi: Naša igra bo še bolj napadalna

Za zeleno-bele se je pripravljalno obdobje začelo 7. januarja. Po desetih dneh treniranja v Ljubljani so se do konca januarja pripravljali v Umagu, kjer so imeli poleg številnih treningov tudi štiri pripravljalne tekme.

Zmaji so jesenski del sezone zaključili na 2. mestu. V 19 krogih so zabeležili 10 zmag, 5 neodločenih izidov in 4 poraze, kar jim je prineslo 35 točk. Najboljša strelca ekipe sta Djordje Ivanović in Andres Vombergar. Oba sta dosegla 8 prvenstvenih zadetkov. Med zimskih premorom so Olimpijo okrepili Antonio Mlinar Delamea, Nino Pungaršek in Mihailo Perović.

Priprave na nadaljevanje sezone so zaključili v Ljubljani. "Mislim, da smo lahko s celotnim pripravljalnim obdobjem zadovoljni. To so bile prve priprave pod novim trenerjem in soočili smo se z novimi zamislimi, pa tudi igralski kader se je precej spremenil. Upamo, da se bodo rezultati dobrega, trdega dela pokazali v sredo na tekmi," je za uradno spletno stran povedal kapetan reprezentance Slovenije do 21 let Timi Max Elšnik. 11. januarja je vlogo glavnega trenerja Olimpije, kot piše na uradni spletni strani kluba, prevzel Goran Stanković."Osnovne zahteve novega trenerja smo uspeli dobro osvojiti, vendar bo za uresničitev celotne filozofije potreben čas. Skozi celotno sezono bomo nadgrajevali in stopnjevali, ampak za začetek smo spremenili stil igre v drugo smer. Mislim, da je to prava smer, napadalna, zmagovalna mentaliteta, ki je krasila Olimpijo skozi leta."