Kapetan zmajev 'obljublja' krčevit spomladanski boj za prvaka: Ta ekipa ima pravi značaj

Nogometaši Olimpije so jesenski del prvenstva zaključili na drugem mestu s tremi točkami zaostanka pred vodilnim Mariborom. Kapetan zmajev in tudi mlade slovenske reprezentance do 21 let, ki jo v kratkem čaka domače EP v Sloveniji, Timi Max Elšnik, prvi del sezone ocenjuje pozitivno in "obljublja", da se bodo zeleno-beli v nadaljevanju PLTS borili za nov naslov prvaka.

icon-expand Timi Max Elšnik in Milan Mandarić FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Mislim, da smo lahko na koncu jesenskega dela zadovoljni. Bilo je res zahtevno in fizično naporno. Že od začetka, od priprav, smo imeli ogromno težav s sestavo ekipe, s korono, karanteno … Potem se je ekipa sestavljala in nismo imeli dovolj časa za uigravanje. Tako da, če potegnemo črto, trenutno smo tri točke za Mariborom in lahko smo zadovoljni, da smo na drugem mestu, saj bomo lahko v drugem delu naskakovali prvo mesto ter se borili za prvaka," je uvodoma za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Timi Max Elšnik, ki se zaveda, da je ključni del sezone pred durmi. Priprave na spomladanski del so vedno zelo pomembne, saj so daljše od poletnih.

Angleški drugoligaš Derby County je Elšnika v zadnjih letih posodil Swindonu, Mansfieldu in Northamptonu, od lanskega poletja pa je imel proste roke pri izbiri novega delodajalca in je prestopil k Olimpiji.

"Te priprave bodo izjemno pomembne. Fizično se moramo na drugi del boljše pripraviti, da bomo lahko zdržali vseh 90 minut. Na številnih tekmah nas je ob koncih obračuna nekoliko zmanjkovalo. Če bomo lahko to nadgradili, da držimo ritem celo tekmo in pritiskamo na nasprotnika, nam bo zagotovo veliko lažje." Olimpija je na drugem mestu in za Mariborom zaostaja tri točke. Za njo sta točkovno zelo blizu Koper in Mura, tako da se spomladi obeta krčevit boj za naslov prvaka in mesta v Evropi. "Zelo pomemben bo počitek in da ostanemo zdravi. Jesenski ritem je bil zelo zelo naporen in mislim, da na koncu noben ni bil stoodstotno pripravljen. Kot profesionalni športnik vsako tekmo prejemaš določene udarce in zraven pridejo bolečine, ampak stisneš zobe in greš čez to. Sedaj je čas, da se te manjše poškodbe sanira, in potem priti na zbor dobro spočit. Kot sem že omenil, se bo potem treba odlično fizično pripraviti in boljše uigrati. To bosta dve ključni zadevi, ki nam bosta pomagali v spomladanskem delu,"za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dodaja 21-letni vezist, ki hvali vzdušje v slačilnici zmajev.

icon-expand Timi Max Elšnik je kapetan mlade reprezentance. FOTO: Damjan Žibert

"Fantje smo zagotovo povezani. Karakter je tukaj, je prisoten v ekipi. Od prvega do zadnjega, vsi damo vsako tekmo od sebe svoj maksimum. Zavedamo se, da je bila vsaka točka v jesenskem delu težko prigarana. Kot sem že dejal, smo imeli na začetku sezone ogromno težav, tako da smo morali to nadoknaditi z borbo, karakterjem, ki ga zahteva trener, in z defenzivo."Za Elšnikom je zelo pestra nogometna jesen. Zasidral se je v udarni postavi Olimpije, dodeljena mu je tudi vloga kapetana zmajev, kot smetana na torto pa mu je tudi dodeljena vloga kapetana v reprezentanci U21, ki jo po novem vodi selektor Mile Ačimović. "Z menjavo selektorja sem si očitno zaslužil ta vpoklic v reprezentanco. Izkazal mi je izredno spoštovanje s kapetanskim trakom, saj je biti kapetan države na tem nivoju izredna stvar. To mi ogromno pomeni. Vesel sem bil tudi, da je klub z novo pogodbo pokazal željo, da me želi obdržati. Potem pa sem prejel še kapetanski trak. Res sem izjemno hvaležen in trudim se, da to vračam vsem. Od fantov, trenerjev, ekonomov pa do samega predsednika. To je velika čast. Za mano je res zanimivega pol leta. Moram reči, da odkar sem kapetan, še nismo izgubili. Upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje."

