Nogometna zvezdnica odgovarja Trumpu: Ne grem v je..no Belo hišo

Megan Rapinoe je v torkovem intervjuju za revijo Eight by Eightodločno zavrnila možnost, da bi z rojakinjami po koncu turnirja v Franciji obiskala Belo hišo, in se tako odzvala na nedavne kritike predsednika Donalda Trumpa, ki jo je okrcal zaradi njenega molčanja med igranjem ameriške himne. Rapinoejeva himne protestno ni želela zapeti pred tekmo osmine finala svetovnega prvenstva s Španijo, proti kateri je nato z najstrožje kazni dosegla enega od golov Američank za napredovanje (2:1).

TEKMA

"Ne grem v je..no Belo hišo. Ne, ne grem v Belo hišo. Ne bodo nas povabili ... Dvomim, da nas bodo,"je za Eight by Eightdejala Rapinoejeva. Kot smo že poročali, je nogometašica že dlje časa podpornica boja igralca ameriškega nogometa Colina Kaepernicka, ki je s klečanjem med himnami pred leti dvignil ogromno prahu, ostro pa se je njega in njegovih posnemovalcev lotil tudi predsednik Trump.

'Najverjetneje nikoli več ne bom pela državne himne'

Tudi Rapinoejeva je večkrat klečala med igranjem himne, a so jo pri Ameriški nogometni zvezi (USSF) s spremembami internega pravilnika prisilili v to, da zdaj stoji.

"Najverjetneje nikoli ne bom dala roke na moje srce. Najverjetneje nikoli več ne bom pela državne himne," je dejala v enem od intervjujev pred začetkom SP v Franciji, kjer so nogometašice ZDA spet v najožjem krogu favoritinj. 33-letnica iz Kalifornije je sicer Belo hišo obiskala leta 2015, ko jo je tja s soigralkami povabil nekdanji predsednik Barack Obama.

Trump ji je za primer dal Ronalda

Rapinoejeva je sicer med glavnimi obrazi boja nogometašic za izenačitev prihodkov z moškimi kolegi. A prav Trump jo je že pred časom opomnil, da se s stanovskimi kolegicami težko primerja s Cristianom Ronaldom.

"Plača nogometaša je močno vezana na ekonomijo. Vem, da ko imaš Cristiana Ronalda in takšne zvezdnike ... Dobijo veliko denarja, a privabljajo na sto tisoče ljudi," je ocenil Trump.

Kapetanka ameriške izbrane vrste je sicer borka proti vsem oblikam diskriminacije, leta 2012 je priznala, da je lezbijka, od takrat pa je med najaktivnejšimi športnicami, ki se borijo za pravice skupnosti LGBT.

RAPINOE